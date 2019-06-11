Королева Йорданії Ранія зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля: архівні фото

Королева Йорданія Ранія відсвяткувала зі своїм чоловіком Абдаллу II 26-річчя сімейного життя – нефритове весілля. На честь річниці весілля королівської сім'ї Йорданії редакція LifeStyle 24 пропонує пригадати, як пройшов важливий день для закоханих у 1993 році.

Привітання на честь річниці весілля Ранія, яка вийшла заміж за Абдаллу II 10 червня 1993 року, публічно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Королева Йорданії показала зворушливе фото, на якому позує пліч-о-пліч з коханим чоловіком. Знімок є з фотосесії для різдвяної листівки королівської сім'ї. У підписі жінка зізналася у почуттях до обранця.

"Як же мені пощастило, що всі ці роки я поруч з тобою.Сьогодні, завтра і щодня – це щастя. Благословення тобі, мій королю", – наголосила Ранія.

23-річна Ранія вийшла заміж за Абдаллу II, коли чоловік не вважався спадкоємцем престолу (до 1999 року королем мав стати його дядько).

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Лише через шість місяців після офіційного оголошення їхніх стосунків пара одружилася та зіграла справжнє королівське весілля. 26 років тому, 10 червня, майбутня королева Йорданії Ранія з'явилася у розкішній сукні у східному стилі, яка була прикрашена золотою вишивкою. Дизайнером став британець Брюс Олдфілд.



Весілля Ранії і Абдалли II / Фото: marieclaire.ru



Весілля Ранії і Абдалли II / Фото: marieclaire.ru



Весілля Ранії і Абдалли II / Фото: marieclaire.ru



Весілля Ранії і Абдалли II / Фото: marieclaire.ru



Ранія і її чоловік Абдалла II / Фото: marieclaire.ru



Ранія і її чоловік Абдалла II / Фото: marieclaire.ru