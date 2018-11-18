Королева Йорданії у вишуканій сукні відвідала Македонію: елегантні фото

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram/ @queenrania

У неділю, 18 листопада, король Абдалла ІІ разом зі своєю чарівною дружиною Ранією відвідали Македонію. Під час офіційного візиту 48-річна королева виглядала неперевершено.

Королева Ранія не перестає вражати своїм бездоганним смаком та ідеальним гардеробом. Попри щільний графік, йорданська ікона стилю встигає активно вести соцмережі. Відтак нові фото з македонською першою леді королева Ранія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На публіці королева Йорданії з’явилась у сукні-міді чорничного кольору. Волосся Ранії було злегка підкручене, а передні пасма заколені на зад. Аксесуари королева теж вдало підібрала під свій образ. Туфлі-човники синього кольору з атласної матерії чудово поєднались із сірим клатчем на довгому ланцюжку. На її руці красувався apple-watch, а в долоні Ранія тримала сонцезахисні окуляри.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamalouki (@jamaloukimag)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Йорданія Македонія
Джерело: 24 канал
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