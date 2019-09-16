Королева Йорданії засвітила нову вишиту сукню: фото

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Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Facebook / @queenrania

Йорданська королева Ранія вкотре приголомшила світ розкішним вбранням. Цього разу Її Величність прийшла на заплановану зустріч у червоній сукні з чорним орнаментом.

Королева Ранія ще з часу коронації Абдалли ІІ стала народною улюбленицею. Її Величність почала впроваджувати освітні та соціальні проєкти, які і досі допомагають жінкам. Особливу прихильність людей королева отримала завдяки частим візитам у йорданські міста, де вона на практиці перевіряє дієвість запроваджених нею ідей.

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У понеділок, 16 вересня, чарівна Ранія здійснила черговий офіційний вихід. Королева відвідала представниць племені Балкаві. Зустріч відбулась у їхній спільноті, розташованій у столиці Йорданії, Аммані. Та хоч деталі їхнього спілкування поки залишаються у секреті, весь світ із захватом розглядає перші знімки, опубліковані на офіційній сторінці Ранії.

Для особливого виходу Її Величність обрала розкішну червону сукню, прикрашену чорною геометричною вишивкою. Вбрання мало широкі рукави та вільний крій. Струнку талію Ранія підкреслила ремнем та доповнила ефектний образ туфлями на підборах і лаконічними прикрасами. 

Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Фото: Facebook / @queenrania

Як відомо, це не єдина вишиванка у гардеробі королеви Йорданії. На офіційні зустрічі чи національні свята вона полюбляє одягати сукні з орнаментами або ж блузи, доповнюючи їх класичними спідницями або штанами. Таким чином королева Ранія на власному прикладі демонструє, що національне вбрання може виглядати стильно і сучасно. 

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Йорданська королева у вишитій сукні / Фото: Facebook / @queenrania

Королева Ранія в Аммані
Королева Ранія в Аммані / Фото: Facebook / @queenrania

Її Величність Ранія
Її Величність Ранія / Фото: Facebook / @queenrania

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Ранія, королева Йорданії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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