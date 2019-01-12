"Королеву соулу" Арету Франклін пограбували перед смертю: несподівані деталі

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Арета Франклін
Арета Франклін / Instagram/ @arethafranklinforever

Знаменита Арета Франклін, яка померла в серпні 2018 року, стала жертвою шахраїв за напередодні жахливого пограбування. Кошти з її активів невідомі зловмисники використовували, знаючи про її смертельну хворобу.

Легендарна американська виконавиця, яку називали "королевою соулу" померла 16 серпня 2018 року у своєму будинку в Детройті. Співачка довгий час боролася з раком підшлункової залози, а перед смертю ще й постраждала від зловмисників.

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Як повідомляє іноземне видання TMZ, заява про жорстоке пограбування афроамериканської виконавиці блюзу надійшла в поліцію Мічигану в червні 2018 року. В ній мовилося про те, що невідомі неправомірно використовували кошти Арети Франклін, однак поки що невідомо, яку частину її активів вони встигли використати. Правоохоронні органи Мічигану розшукують зловмисників, які викрали гроші померлої співачки.

Арета Франклін
Арета Франклін / Instagram / @arethafranklinforever

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: Lifestyle
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