Королівська класика і голлівудський шик: Еністон і Візерспун прийшли на прем'єру свого шоу

Спільний проєкт відомих голлівудських акторок Дженніфер Еністон і Різ Візерспун буде доступний до перегляду вже 1 листопада. Так, напередодні прем'єри "Ранкового шоу" зірки відвідали допрем'єрний показ.

Допрем'єрний показ першої серії "Ранкового шоу", яка вийде на стримінговому сервісі Apple+ 1 листопада, відбувся напередодні, 28 жовтня, в Нью-Йорку.

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На червоній доріжці одного з найбільших культурних центрів Нью-Йорка засвітилися головні героїні майбутнього проєкту Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

Для появи на світському заході обидві актриси обрали вбрання чорного кольору, які відрізнялися лише стилем. 50-річна Дженніфер Еністон обрала вечірню сукню елегантного крою з відкритими плечима, але закритим декольте. А от її колега, 43-річна Різ Візерспун, віддала перевагу коктейльному платті, декорованому чорними та золотими паєтками, завдяки якому оголила ключиці.



Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @reesewitherspoon

Що відомо про серіал "Ранкове шоу"?Телепрограма знята за мотивами відомого американського шоу Good Morning America, а також на на книзі журналіста CNN Браяна Стелтера Тop of the Morning.

Над зйомками працювала команда Apple, тому два сезони, у кожному з яких буде по 10 серій, вийдуть на їхньому стримінговому сервісі.Про зйомки шоу стало відомо у липні 2017 року. І лише 1 листопада 2019 року фанати актрис побачать їхній спільний проєкт.



За сюжетом серіалу, Різ Візерспун і Дженніфер Еністон зіграють двох ведучих, які боротимуться за місце на каналі після звільнення їхнього колеги, якого зіграє Стів Карелл.

Дивитися трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео