Королівська класика і голлівудський шик: Еністон і Візерспун прийшли на прем'єру свого шоу
Спільний проєкт відомих голлівудських акторок Дженніфер Еністон і Різ Візерспун буде доступний до перегляду вже 1 листопада. Так, напередодні прем'єри "Ранкового шоу" зірки відвідали допрем'єрний показ.
Допрем'єрний показ першої серії "Ранкового шоу", яка вийде на стримінговому сервісі Apple+ 1 листопада, відбувся напередодні, 28 жовтня, в Нью-Йорку.
Читайте також: На презентації Apple TV показали нові кадри серіалу з Еністон і Візерспун: про що стрічка
На червоній доріжці одного з найбільших культурних центрів Нью-Йорка засвітилися головні героїні майбутнього проєкту Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.
Для появи на світському заході обидві актриси обрали вбрання чорного кольору, які відрізнялися лише стилем. 50-річна Дженніфер Еністон обрала вечірню сукню елегантного крою з відкритими плечима, але закритим декольте. А от її колега, 43-річна Різ Візерспун, віддала перевагу коктейльному платті, декорованому чорними та золотими паєтками, завдяки якому оголила ключиці.
Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @reesewitherspoon
Що відомо про серіал "Ранкове шоу"?Телепрограма знята за мотивами відомого американського шоу Good Morning America, а також на на книзі журналіста CNN Браяна Стелтера Тop of the Morning.
Над зйомками працювала команда Apple, тому два сезони, у кожному з яких буде по 10 серій, вийдуть на їхньому стримінговому сервісі.Про зйомки шоу стало відомо у липні 2017 року. І лише 1 листопада 2019 року фанати актрис побачать їхній спільний проєкт.
За сюжетом серіалу, Різ Візерспун і Дженніфер Еністон зіграють двох ведучих, які боротимуться за місце на каналі після звільнення їхнього колеги, якого зіграє Стів Карелл.
Дивитися трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео
Вибір редакції
-
Дипломати Японії прокоментували вбрання Олени Зеленської на інтронізації імператора28 жовтня , 21:33
-
Андрій Богдан закрутив роман: що відомо про дівчину голови Офісу президента – фото28 жовтня , 17:24
-
Розкіш, блиск і сміливі декольте: як виглядали зірки на червоній доріжці Governors Awards 201928 жовтня , 14:01