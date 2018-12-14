Королівська родина Норвегії показала свою різдвяну листівку: фото

Перед різдвяними святама королівські сім'ї різних країн фотографуються на сімейні листівки. Норвезька родина також не стала винятком.

Раніше британська королівська сім'я показала зворушливі фото з родинами принца Вільяма і Гаррі, які будуть використані в різдвяних листівках королеви Єлизавети II.

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Натомість норвезька родина провела різдвяну фотосесію у Королівському палаці в Осло.

На листівці зображена королева Соня і король Гаральд V, які сидять на стільцях, а поруч стоїть їхній син кронпринц Гокон з дружиною, кронпринцесою Метте-Маріт зі своїми дітьми – принцесою Інгрід-Олександрою і принцом Сверре.