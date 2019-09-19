Королівська розкіш: Летиція постала перед публікою у білосніжній сукні

Іспанська королева Летиція може похизуватись неймовірним гардеробом. Це вона вкотре довела, продемонструвавши розкішний білосніжний образ під час публічного виходу.

У середу, 18 вересня, відбулось урочисте відкриття нового сезону в Королівському театрі Мадриду. На світський захід запросили королівських патронів – іспанського монарха Філіпа VI та його чарівну дружину Летицію. І хоч графік знаменитого подружжя вкрай насичений, вони все ж взяли участь у події.

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Королева Іспанії, як завжди, зуміла приголомшити громадськість на фотоколі. Для публічного виходу Летиція обрала розкішну білосніжну сукню з розрізом на нозі. Вбрання Її Величність обрала із колекції мадридського бренду Lola Li, а от туфлі-човники королева підібрала з лінії взуття Manolo Blahnik. Образ знаменита іспанська красуня доповнила чорним клатчем та діамантовими прикрасами з королівської колекції.



Король та королева Іспанії / Фото: Instagram / @teatro_real

В іспанських ЗМІ вже встигли відзначити, що Летиція обрала досить сміливе вбрання, що вкрай рідко дозволяє собі королева. А от щодо макіяжу, то Її Величність вирішила не експериментувати та надати перевагу легкому денному make-up з акцентом на очі. Більш офіційного стилю королеві надала лаконічна зачіска.



Приголомшливий образ Летиції / Фото: Instagram / @queenletizia

Королівське подружжя не тільки поспілкувалось із представниками театру, але й взяло участь у перегляді оперної вистави "Дон Карло". Філіп VI та Летиція зайняли особливі місця у спеціальному ложі, що виглядало дуже ефектно на фото.



Королівська сім'я Іспанії в театрі / Фото: Instagram / @teatro_real