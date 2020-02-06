Королівська щедрість: як Єлизавета ІІ віддячила за порятунок доньки Анни

Минуло майже півстоліття з того часу як боксер Рон Расселл врятував від викрадення принцесу Анну. Проте лише зараз чоловік зізнався, яку нагороду за сміливість він отримав від Її Величності. Як запевнив чоловік, монарша родина виплатила йому іпотеку тоді, як він ледь зводив кінці з кінцями.

Ексклюзивно для видання Mirror Рон Расселл пригадав, який подарунок отримав від королеви Єлизавети ІІ, врятувавши життя її єдиній доньці принцесі Анні. Відомо, що від королівської родини чоловік отримав орден за мужність у стінах Букінгемського палацу. Тоді вдячна королева сказала рятівнику: "Медаль ви отримуєте з рук королеви, а подяку – від серця люблячої матері". Проте на цьому щедрість Її Величності не закінчилася.

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Лише за 45 років після трагічного інциденту Рон Расселл наважився розповісти, що представники британських монархів навідалися до його будинку. На той час боксеру у важкій вазі було 27 років і його матеріальне становище було вкрай скрутним. Саме королева Єлизавета ІІ на знак подяки виплатила іпотеку за його будинок.



Рятівник принцеси Анни Рон Расселл з родиною / Mirror

Зараз Рону Расселлу 72 роки й чоловік на межі фінансової катастрофи. Чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, тому не може працювати. Медаль за хоробрість – єдине, що може забезпечити його майбутнє. Рон зізнався, що за інших обставин ніколи не зміг би попрощатися з такою почесною. нагородою. Як припускають експерти, на аукціоні він зможе виручити близько 20 тисяч фунтів стерлінгів, що становить майже 640 тисяч гривень.



Рятівник принцеси Анни Рон Расселл / Mirror

Що відомо про викрадення принцеси Анни?

20 березня 1974 року ввечері 24-річну принцесу намагався викрасти 26-річний Йен Болл, коли вона разом з чоловіком поверталася з благодійного заходу до Букінгемського палацу. Чоловік вискочив з машини і відкрив стрілянину. Він поранив кількох людей перед тим, як наблизився до машини Анни і повідомив, що збирається її викрасти.



Принцеса Анна / Instagram / @theroyalfamily

На допомогу поспішив колишній боксер Рон Расселл, який випадково став свідком інциденту. Він підкрався до злочинця ззаду, вдарив його по голові, дозволивши Анні вибратися з машини і втекти.