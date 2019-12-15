Королівська сім'я Іспанії презентувала офіційну різдвяну листівку

У світі активно готуються до відзначення новорічно-різдвяних свят. У великих містах вже встановлюють ялинки, а знаменитості публікують знімки святкового декору своїх помешкань. А от в королівських родин традиції дещо інші: у мережі вони один за одним публікують офіційні різдвяні фото, демонструючи особливу ідилію.

Традиції не оминули увагою представники іспанської монархії. Принц Філіп VI та його чарівна дружина Летиція влаштували святкову фотосесію в одній з резиденцій. До сімейного знімку залучили і принцес Софію та Леонор.

Читайте також: Королівська сім'я Монако показала офіційне різдвяне фото

Її Величність вирішила не демонструвати королівську розкіш, обравши для зйомки досить буденні, але витончені речі. Перед камерою королева Летиція постала у стильному тренчі синього кольору, який вважається головним трендом сезону. Лаконічні прикраси, ідеальна укладка волосся та макіяж завершили різдвяний образ знаменитої іспанки.

Своїх доньок королева також одягнула у тренчі. Однак для дівчаток Летиція підібрала світлі кольори, які поєднала зі штанами та кофтами. Ймовірно, таким чином король Філіп VI та Летиція прагнули продемонструвати відкритість до народу та простоту буднів.



Різдвяна листівка королівської родини Іспанії / Getty Images

Відомо, що це не єдине різдвяне фото королівської родини Іспанії. На іншому знімку зобразили 81-річних королеву Софію і короля Хуана Карлоса. Подружжя очолювало монархію до 2014 року, після чого зреклось престолу на користь старшого сина Філіпа VI. У знак поваги до батьків чинний король вирішив зробити окрему листівку з їхнім спільним фото.

За традицією, різдвяні зображення облетять весь світ. Іспанські монархи надішлють святкові привітання своїм колегам та світовим лідерам, а також окремим прихильникам, які також привітали їх. Окрім цього, різдвяні листівки поступлять у продаж, а всі вторговані кошти передадуть на благодійність.



Друга різдвяна листівка іспанської монархії / Getty Images