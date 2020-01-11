Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі

Західні ЗМІ продовжують активно обговорювати несподіване рішення Меган Маркл і принца Гаррі. Особливий акцент – на реакцію королівської сім‘ї.

Реакція видання Le Figaro

Популярне видання Le Figaro уже в заголовку статті розкриває карти "Відокремлення Меган і Гаррі: лють представників королівської влади".

Все про скандал: Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження

"Це вже отримало назву Megxit ("Мегзит" – як аналогія "Брекзит" – LifeStyle 24). У середу ввечері Гаррі та Меган оприлюднили особисте повідомлення, в якому оголосили, що хочуть відступити від своєї нинішньої ролі в королівській родині. "Ми маємо намір відійти від того, щоб вважатися "високопоставленими" членами королівської сім‘ї, та працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи повною мірою підтримувати Її Величність королеву".

"А в кінці повідомлення йдеться про те, що подружжя, попри все, продовжує активно співпрацювати з усіма членами королівської родини, враховуючи принца Чарльза та принца Вільяма, втім, у цій сім'ї це призвело до ефекту вибуху, оскільки герцог і герцогиня Сассекські нікого не поставили до відома про своє рішення", – пише Le Figaro.

"Як повідомило одне королівське джерело виданню Daily Mail, Єлизавета II була "украй розчарована". Інше джерело, близьке до королівської влади, додало, що члени королівської сім‘ї "шоковані, засмучені і неприховано розлючені діями цієї пари". Всі джерела, опитані британською щоденною газетою, однаково переконані, що подружжя "ніколи не радилося щодо цього різкого рішення" з королевою та її оточенням".

"Люди зробили для них все можливе. У них було таке весілля, як вони хотіли, такий будинок, як вони хотіли, такий офіс, як вони хотіли, стільки грошей, скільки вони хотіли, все це вони отримали за підтримки своєї сім‘ї. Чого вони ще хотіли?" – обурюється один співробітник офісу Меган і Гаррі, уточнюючи, що їхнє рішення, ймовірно, було прийнято зовсім недавно, під час їхнього перебування в Канаді.

Реакція видання Le Monde

Тему сімейного розколу смакує й епатажне видання Le Monde.

"Британська королівська сім'я відіграє таку роль у згуртованості Об'єднаного Королівства, займає таке важливе місце в серцях британців і в "м'якій силі" їхньої країни на міжнародній арені, що душевний стан і суперечки Віндзорів не можна вважати дрібницями. Оголошене в середу 8 січня Гаррі, другим сином спадкоємця корони Чарльза, і його дружиною Меган рішення про припинення участі у публічних заходах, тобто в основній діяльності членів королівської сім'ї, посіяло сум'яття у Лондоні", – йдеться в редакційній статті Le Monde.

"Запах скандалу, який супроводжує відокремлення подружжя від монархії, пов'язаний з тим, що вони не порадилося з королевою перед оголошенням свого рішення. І це може здатися проявом презирства до королеви як глави держави. А головне, ця подія відбулася після того, як королівські обов'язки зняв із себе другий син королеви, принц Ендрю, наступного дня після виявлення його близькості до американського сексуального хижака Джеффрі Епштейна", – пише видання.

До теми: Син королеви Єлизавети II принц Ендрю склав обов'язки монарха через секс-скандал

"Криза підсилюється ще й через оголошений Гаррі та Меган розрив з медійними правилами Букінгемського палацу, згідно з якими контактувати заведено тільки з обмеженим колом "королівських кореспондентів", чий більш-менш перевірений літопис фактів і вчинків Віндзорів складає їхній заробіток, втім здатний зробити життя членів королівської сім‘ї нестерпним", – зазначає редакція.

"Через "розлад" подружньої пари з Букінгемським палацом знову береться під сумнів роль британської таблоїдної преси, – йдеться у статті. – Британські таблоїди, які постійно висвітлюють то гламурні історії, наповнені захопленням королівською сім'єю, то чутки про суперництво між її членами і викриття непомірних фінансових привілеїв, якими вони користуються за рахунок платників податків, тепер виливають бруд на подружжя, звинувачуючи його в зраді та егоїзмі".

Газета Daily Mail, не кліпнувши оком, почала вимагати, щоб королева "вигнала шахраїв із монархії", цих "балуваних дітей, самозванців, хижаків", які, на її думку, загрожують інституту монархії".

"Прихід у сім'ю Віндзорів розлученої американки змішаної крові Меган Маркл віталось як благо для монархії, яка, аби приховати свій анахронізм, мала постійно демонструвати прагнення до модернізації. Варто зазначити, що доля королівської пари, яка певний час була фаворитом британців, доводить всю складність цієї задачі", – підсумовує Le Monde.