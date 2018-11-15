Королівська сім'я Монако гостює у Бріджит Макрон: зворушливі фото

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Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Instagram/ @hshprincesscharlene

Королівська сім’я Монако відвідала резиденцію президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит Макрон. 65-річна перша леді тепло зустріла та прийняла поважних гостей.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, члени королівської сім’ї Монако князь Альбер ІІ та його дружина Шарлін відвідали Францію із офіційним візитом, щоб відзначити 100-річчя закінчення Першої світової війни. Проте запланованими заходами гостювання не закінчилось. Разом із Бріджит Макрон княгиня Шарлін та її діти відвідали Єлисейський палац та весело провели час.

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Під час спільної прогулянки фотограф зробив декілька світлин, які зворушили мережу. Перед камерою привітна та усміхнена Бріджит Макрон забавляє 3-річних близнюків принцесу Габріелу та принца Жака. На фото малеча також грається з собакою першої леді – лабрадором Граффіном.

Перша поїздка наших близнят у Париж та чай з мадам Макрон. Дякую за гостинність. Ми любимо Париж,
– прокоментувала фото княгиня Шарлін.

Бріджит Макрон та княгиня Шарлін
Бріджит Макрон приймає королівську сім'ю Монако / Instagram @hshprincesscharlene

Бріджит Макрон, княгиня Шарлін та її діти
Бріджит Макрон, княгиня Шарлін та її діти / Instagram @hshprincesscharlene

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон з принцом Жаком та принцесою Габріелою / Instagram @hshprincesscharlene
 

Теги: LifeStyle Монако Еммануель Макрон Новини Франції Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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