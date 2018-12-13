Королівська сім'я Монако презентувала свої вітальні листівки з Різдвом: зворушливі фото

540 Читать новость на русском
Королівська сім'я Монако: княгиня Шарлін, її чоловік Альбер ІІ та їхні діти
Королівська сім'я Монако: княгиня Шарлін, її чоловік Альбер ІІ та їхні діти / Instagram/ @hshprincesscharlene

Князь Альбер ІІ та його дружина Шарлін вже готові вітати з Різдвом своїх рідних і близьких. В мережі з'явились фото святкових листівок з їхнім зображенням, які просто зачарували своєю милістю.

Фото вітальної листівки, на якій зображені діти 40-річної Шарлін і 60-річного Альбера ІІ, княгиня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл гостро розкритикували: несподівані деталі

Вона перебуває в солодкому передчутті свята. Вона продемонструвала своє очікування в підписі до фото, на якому зображені її діти

12 днів до Різдва,
– прокоментувала знімок княгиня Шарлін.

На світлині 4-річні близнюки Габріела та Жак сидять біля ялинки на дерев’яному табуреті. Маленька принцеса одягнута в справжнє королівське вбрання – біла сукня, колготи в тон та золоті туфельки. Для Жака батьки обрали більше стриманий наряд, який розбавили спортивним взуттям. Син княгині Шарлін та Альбера ІІ на знімку постав у білій сорочці, чорних штанах і жилетці. Близнюки мило позували перед камерою, ніжно притулившись один до одного. 

 

Вітальня листівка з зображенням королівської сім’ї Монако з’явилась на сайті New My Royals. Для святкової зйомки княгиня Шарлін обрала довгу червону сукню із коміром, а її чоловік Альбер ІІ одягнув сірий костюм та білу сорочку. Поруч із королевою та дітьми на дивані чемно сиділа їхня маленька собака.

Королівська сім'я Монако
Королівська сім'я Монако / New My Royals 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Монако
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
66088
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
сьогодні 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1611
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
сьогодні 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 948
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19502
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2914
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4465
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук