Королівська сім'я Монако презентувала свої вітальні листівки з Різдвом: зворушливі фото

Князь Альбер ІІ та його дружина Шарлін вже готові вітати з Різдвом своїх рідних і близьких. В мережі з'явились фото святкових листівок з їхнім зображенням, які просто зачарували своєю милістю.

Фото вітальної листівки, на якій зображені діти 40-річної Шарлін і 60-річного Альбера ІІ, княгиня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вона перебуває в солодкому передчутті свята. Вона продемонструвала своє очікування в підписі до фото, на якому зображені її діти

12 днів до Різдва,

– прокоментувала знімок княгиня Шарлін.

На світлині 4-річні близнюки Габріела та Жак сидять біля ялинки на дерев’яному табуреті. Маленька принцеса одягнута в справжнє королівське вбрання – біла сукня, колготи в тон та золоті туфельки. Для Жака батьки обрали більше стриманий наряд, який розбавили спортивним взуттям. Син княгині Шарлін та Альбера ІІ на знімку постав у білій сорочці, чорних штанах і жилетці. Близнюки мило позували перед камерою, ніжно притулившись один до одного.

Вітальня листівка з зображенням королівської сім’ї Монако з’явилась на сайті New My Royals. Для святкової зйомки княгиня Шарлін обрала довгу червону сукню із коміром, а її чоловік Альбер ІІ одягнув сірий костюм та білу сорочку. Поруч із королевою та дітьми на дивані чемно сиділа їхня маленька собака.



Королівська сім'я Монако / New My Royals