Королівська сім'я привітала принца Чарльза та Каміллу з 15 річницею весілля

Британське королівське подружжя принца Чарльза та герцогині Корнуольської святкує 15-ту річницю весілля. Після пережитого захворювання коронавірусом у принца Чарльза зараз до монархів прикута особлива увага зі сторони громадськості.

Відомо, що перший спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський, та його друга дружина Камілла Паркер-Боулз одружились 9 квітня 2005 року. Тоді ж син Єлизавети ІІ та уродженка Великобританії узаконили свої відносини після багатьох років таємного роману. Для принца Чарльза цей шлюб став другий після принцеси Діани.

Варто знати Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари

Представники королівської сім'ї вже привітали подружжя з романтичною датою. На інстаграм-сторінці представників принца Чарльза та Камілли в ніч на 9 квітня з'явилось миловидне фото, яке було зроблене вчора, 8 квітня, у передчутті свята. На ній закохане подружжя сидить на ґанку маєтку Біркхолл в Шотландії, де вони возз'єднались після ізоляції через коронавірус, і тримають двох собак – Блубелл та Бет.



Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз напередодні 15 річниці їхнього весілля / Instagram / @clarencehouse

Цим же самим фото привітали подружжя і представники сім'ї Єлизавети II та принца Філіпа в інстаграмі, а офіційний фотограф королівської сім'ї залишив в мережі архівне фото з побажаннями усього найкращого монаршій парі.