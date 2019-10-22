Королівська сім'я проти: принц Гаррі та Меган Маркл викликали обурення серед родичів, – ЗМІ

Герцоги Сассекські ще від королівського весілля потрапляють до скандальних новин. Днями на британському телеканалі вийшов документальний фільм про міжнародне турне принца Гаррі та Меган Маркл, де вони дали відверте інтерв'ю журналістам. Таке спілкування з пресою викликало чимале обурення серед представників Кенсінгтонського палацу.

Як відомо, герцоги вирішили поділитись з громадськістю приватною інформацію під час їхнього турне. Зокрема, у документальному фільмі "Гаррі і Меган: Африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey) представники королівської родини зізнались, наскільки складно їм жити під надмірним наглядом журналістів, а також поділились деталями взаємин з родичами. Така відвертість приголомшила Кенсінгтонський палац, розповіли інсайдери E News.

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У королівській родині загальноприйнято спілкуватись з журналістами виключно через речників. Британські герцоги не розголошують деталей особистого життя, а частково діляться ними під час зустрічей з громадськістю. Тому інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл викликало обурення у їхніх родичів, які не розуміють мети таких дій.

У королівській родині не розуміють, чого саме принц Гаррі і Меган Маркл хочуть добитися, так як зазвичай члени королівської сім'ї не говорять настільки детально про особисте. Буде справедливо сказати, що королівська сім'я глибоко стурбована та обурена тим, в якому напрямку все йде,

– розповів інсайдер.

Не підтримав у цьому Гаррі і його брат принц Вільям. За словами інсайдерів, герцог Кембриджський не стримував стурбованості від побаченого та був розчарований від фрагмента, де його брат коментує новини про конфлікти в сім'ї. Перед камерою Гаррі наголосив, що він бачиться рідко з братом та йде різними шляхами з ним. Одкровення засмутило принца Вільяма.

"Неминуче трапляється всяке. Але ми брати і завжди будемо братами. Звичайно, зараз у нас різні шляхи. Але я завжди буду поруч з ним і знаю, що він завжди буде поруч зі мною. Ми не бачимося так часто, як колись, бо обидвоє дуже зайняті", – наголосив у фільмі Гаррі.

'As brothers you have good days, you have bad days'



Prince Harry says the 'majority of stuff' written about his relationship with his brother William is 'created out of nothing' and adds: 'I love him dearly' #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/bW7GVALZR6 — ITV News (@itvnews) 20 октября 2019 г.

Раніше інсайдери розповідали, що ворожнеча між британськими принцами розпочалась, коли Гаррі освідчився Меган Маркл. Його брат назвав це рішення поспішним, оскільки сам перед одруженням зустрічався з Кейт довгих 8 років. Тому поради Вільяма не квапитись із церемонією Гаррі сприйняв вороже.

А от щодо ставлення до ЗМІ, то обидвоє британських принців мають особливу неприязнь. Все тому, що у 1997 році їхня мама принцеса Діана померла під час переслідування репортерів її машини. Тому принци Вільям та Гаррі часто уникають спілкування з журналістами, передаючи офіційну інформацю через прессекретарів. Однак герцог Кембриджський дещо стриманіше поводиться з представниками ЗМІ.

Він завжди все робить дуже обдумано і виважено, не влаштовує з цього психодрами,

– зазначив інсайдер.

Водночас принц Гаррі оголосив пресі своєрідну "війну". Герцог подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Він звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень. Букінгемський палац підтвердив інформацію про майбутню судову тяганину, приховуючи деталі справи. Інсайдери ж стверджують, що ані королева Єлизавета ІІ, ані її представники не підтримують такого рішення принца Гаррі.