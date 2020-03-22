Королівська сім'я зворушливо привітала з Днем матері: архівні фото

Сьогодні, 22 березня, у Великій Британії святкують День матері. Це зворушливе та ніжне свято, яке додає нотки позитиву у такий складний для всієї планети час. З цієї нагоди представники королівської сім'ї опублікували декілька архівних фото та опублікували трепетні привітання.

День матері – це шанс вкотре подякувати своїм найріднішим, висловити слова любові на поваги. Неважливо, де в цей день перебуває ваша мама, головне – це увага і ніжні слова. Зараз ми живемо в такому часі, коли не всі взмозі сообисто привітати матусю. Та, незважаючи на пандемію коронавірусу, британська королівська сім'я не забула про матерів у їхній день.

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Засоби масової інформації наповнені новинами про недугу, яка заполонила світ. В такі моменти хочеться вбачати якомога більше позитиву навколо. Британці мають чудову нагоду відволіктися та приділити час найріднішим людям – матерям.

Родина Її Величності також привітала усіх зі святом. На інстаграм-сторінці монархів опублікували архівне чорно-біле фото, на якому королева Єлизавета ІІ зображена разом зі своєю мамою



Єлизавета ІІ з мамою, 1951 рік / Instagram / @theroyalfamily

Герцоги Кембриджські також долучилися до привітань та поділилися серією унікальних сімейних світлин.

Усім матерям та сім'ям, які проводять сьогоднішній день разом та окремо. Ми думаємо про вас усіх у цей складний час,

– йдеться у публікації.



Герцоги Кембриджські зі своїми дітьми в Норфолку / Instagram / @kensingtonroyal



Принцеса Діана з принцом Вільямом та принцом Гаррі / Instagram / @kensingtonroyal



Керол Міддлтон з дочкою Кетрін / Instagram / @kensingtonroyal



Листівка принца Джорджа для матері з нагоди її свята / Instagram / @kensingtonroyal