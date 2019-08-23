Королівська скромність: принц Вільям та Кейт Міддлтон обрали бюджетні квитки на літак

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

На відміну від своїх родичів принц Вільям та Кейт Міддлтон вирішили скористатись бюджетними авіаквитками. Королівське подружжя з дітьми вирушили з британського міста Норвіч до Абердину на звичайному комерційному рейсі.

Як повідомили очевидці журналістам The Sun, герцоги Кембриджські скористались послугами бюджетної авіакомпанії Flybe. Принц Вільям та Кейт Міддлтон зайшли на борт літака окремо від інших пасажирів рейсу, відтак люди не одразу побачили, що летять до Шотландії з королівською сім'єю. Тільки після приземлення всі помітили королівські авто, які забрали сім'ю Вільяма.

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"У мене було відчуття, що з нами летить незвичайний пасажир, але я думав, що це футболіст. Коли літак приземлився, ми помітили два чорних Range Rover на летовищі. Раптом Вільям, Кейт і їхні діти вийшли з літака. Їх взагалі ніхто не турбував, коли вони виходили. Чесно кажучи, пара здавалася звичайною сім'єю мандрівників... Ніхто не бачив, як вони сідали в літак. Мабуть, вони прослизнули, коли всі пасажири вже зайняли свої місця. Я не міг повірити своїм очам. Не чекав побачити членів королівської сім'ї на бюджетному авіарейсі", – розповів один з очевидців. 

Представники компанії Flybe підтвердили інформацію, що герцоги Кембриджські придбали квитки на один із їхніх авіарейсів. Поїздка їм обійшлась у 365 фунтів стерлінгів.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото: The Sun

Принц Вільям з дітьми
Принц Вільям з дітьми / Фото: The Sun

Відомо, що герцоги приїхали до Шотландії на запрошення Єлизавети ІІ, яка щороку відпочиває там у своїй резиденції. Однак принц Гаррі та Меган Маркл проігнорують сімейну мандрівку через участь герцога у спортивних змаганнях. Водночас інсайдери стверджують, що насправді новоспечені батьки не хочуть зустрічатись з принцом Гаррі та Кейт Міддлтон через їхній коментар про великі сім'ї. У Vogue Гаррі заявив, що не матиме більше двох дітей, бо розуміє, що перенаселення шкодить планеті.

Максимум двоє дітей! Здається, люди – це єдиний вид на цій планеті, який вважає, що весь світ належить тільки їм. Однак я завжди думав про те, що ми тут всього лише гості. І, звичайно, ми повинні подбати про те, щоб залишити щось хороше на цій планеті для наступного покоління,
– заявив Гаррі. 

Водночас у мережі назвали герцогів Сассекських лицемірами, оскільки попри публічний захист екології вони літають на приватних літаках. Зокрема, хейтери заявили, що приватні джети викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. Окрім цього, вартість їхнього перельоту перевищувала 10 тисяч фунтів стерлінгів.

На захист принца Гаррі та Меган Маркл став Елтон Джон, який пояснив, що він сам оплатив парі переліт до Ніцци, а Гаррі і Меган оселились там у його маєтку. Заступились за королівське подружжя і інші їхні зіркові друзі. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Принц Вільям Кейт Міддлтон
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