Королівське кохання: в мережі з'явився перший трейлер до фільму про принца Гаррі і Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл їхня популярність зросла ще більше, а традиційний фільм про історію кохання переглянули рекордну кількість разів. Тому було прийнято рішення зняти другу частину кінострічки, в якій розкажуть про становлення герцогів Сассекських як сім’ї. Прем’єра фільму відбудеться незабаром, адже в мережі з'явився перший офіційний трейлер.

Новина про те, що кінокомпанія Lifetime зніме другу частину фільму про новостворене королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл стало відомо в лютому 2019 року. Вибір зняти ще одну кінострічку, якої нема у принца Вільяма та Кейт Міддлтон, аргументований тим, що історія кохання герцогів Сассекських стала чи не найгучнішою у цілому світі.

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Пізніше стало відомо, що головні ролі у фільмі "Гаррі і Меган: становлення королівської пари" зіграють інші актори, оскільки шанувальники критикували попередніх за недостатньо професійні акторські здібності та несхожість з реальними героями. Тому нові ролі принца Гаррі і Меган Маркл отримали Чарлі Філд та Тіффані Мері Сміт.

Наприкінці березня мережу підірвали перші кадри з фільму, а у вівторок, 2 квітня, представники кінокомпанії Lifetime опублікували перший трейлер на YouTube-каналі.

Дивитися перший трейлер до фільму "Гаррі і Меган: становлення королівської пари": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Голлівуд Кіно Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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