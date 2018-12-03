Королівське перемир’я: Кейт Міддлтон і Меган Маркл святкуватимуть Різдво разом

Чутки про ворожнечу герцогинь розбурхали мережу ще задовго до Різдва, однак принц Вільям з Кейт Міддлтон та принц Гаррі з вагітною Меган Маркл святкуватимуть Різдво разом у Сандрінгемському палаці з іншими членами королівської сім’ї.

Чутки про конфлікти між братами та їхніми обраницями не стихають вже близько місяця. Однак як повідомляє The Daily Mail, святкувати Різдво королівські подружжя будуть разом в Сандрингемському палаці.

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Для вагітної 37-річної Меган Маркл це перше Різдво у статусі дружини принца Гаррі та офіційного представника королівської сім’ї. Розмов про те, що молоде подружжя святкуватиме його поза межами Кенсінгтонського палацу не було. Однак принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із дітьми мали намір потішити присутністю під час сімейної вечері батьків герцогині Кембриджської. Представники Кенсингтонського палацу спростували ці чутки та повідомили про те, що 25 грудня принц Вільям і принц Гаррі з дружинами зберуться за столом у Норфолку.



Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Getty Images

Нагадаємо, в кінці листопада новина про переїзд принца Гаррі та Меган Маркл з Кенсінгтонського палацу отримала офіційне підтвердження. Інсайдери писали про те, що причиною зміни житла для них стала вагітність Меган Маркл. Однак пізніше мережу розбурхала звістка про конфлікт між Вільямом та Гаррі. Мовляв, їхні дружини не можуть порозумітись і саме через це Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та дітьми мали намір святкувати Різдво з батьками герцогині Кембриджської.