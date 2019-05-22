Королівське весілля леді Габріелли Віндзор: опубліковані офіційні фото церемонії

Офіційна сторінка Кенсінгтонського палацу поповнилась черговими весільними фото. Цього разу представники Єлизавети ІІ показали розкішні фото з вінчання леді Габріелли Віндзор та фінансиста Томаса Кінгстона.

Весільний бум охопив королівську сім'ю Великобританії. Слідом за церемоніями принца Гаррі та Меган Маркл, принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка до вівтаря пішли Томас Кінгстон і леді Габріелла Віндзор – двоюрідна племінниця Єлизавети II. Весілля пройшло 18 травня 2019 року у каплиці Святого Георгія.

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Не минуло й тижня після розкішної церемонії, як Кенсінгтонський палац опублікував офіційні фото. Знімки для Томаса Кінгстона та леді Габріелли Віндзор зробив фотограф Х'юго Бернанд. За традицією, пара постала зі своїми королівськими родичами у Віндзорському замку. Окрім цього, наречені зробили чарівні фото на території заміської резиденції королеви.



Весілля леді Габріелли Віндзор / Instagram / @theroyalfamily



Королівське весілля / Instagram / @theroyalfamily



Церемонія весілля у Віндзорі / Instagram / @theroyalfamily

Що відомо про весілля леді Габріелли Віндзор?

Після трьох років стосунків пара оголосила про свої заручини. Сталось це ще у серпні 2018 року. Відтоді леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон готувались до урочистої церемонії, на яку запросили всю королівську родину.

До вівтаря двоюрідна племінниця Єлизавети II пішла у розкішній мереживній сукні від бренду Luisa Beccaria. Образ леді Габріелла Віндзор доповнювала довгою фатою і діамантовою діадемою, у якій свого часу виходили заміж її мама і бабуся. Водночас 44-річний наречений постав перед гостями в елегантному чорному смокінгу, смугастих штанах, бежевій жилетці, блакитній сорочці з білими комірцями та ніжно-рожевій краватці.

Саму церемонію закохані вирішили зробити скромною. На урочистий захід леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон вирішили не запрошувати журналістів, відтак церемонію не транслювали на телебаченні. До каплиці Святого Георгія та на святкову вечерю наречені запросили тільки найближчих родичів і друзів. Серед них – королева Великобританії зі своїм чоловіком принцом Філіпом, батьки нареченої Майкл Кентський і Марі Крістіна фон Рейбніц, герцоги Глостерські, Майкл і Кароль Міддлтони, Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз, Джеймс Міддлтон з дівчиною Еліз Тівнт. Ані герцоги Кембриджські, ані герцоги Сассекські не завітали на весілля своєї родички.