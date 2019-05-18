Королівське весілля: у Великобританії вийшла заміж леді Габріелла Віндзор

Майже через рік після весілля принца Гаррі та Меган Маркл на поріг каплиці Святого Георгія Віндзорського замку ступила нова наречена. Нею стала леді Габріелла Віндзор – двоюрідна племінниця Єлизавети II, яка вирішила поєднати свою долю з фінансистом Томасом Кінгстоном.

Про свої заручини новоспечене королівське подружжя повідомило у серпні 2018 року, прозустрічавшись перед цим близько трьох років. Для весільної церемонії 37-річна наречена обрала білу мереживну сукню від Luisa Beccaria. Її образ доповнювала довга фата і діамантова діадема-кокошник, у якій свого часу виходили заміж її мама і бабуся. Її 44-річний чоловік в цей же час обрав елегантний чорний смокінг, смугасті штани, бежеву жилетку, блакитну сорочку з білими комірцями та ніжно-рожеву краватку.

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Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images



Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона було доволі скромним – без телетрансляції та сотень тисяч шанувальників біля замку, але на ньому зібрались найближчі родичі та друзі. Відтак, запрошеними стали королева Великобританії зі своїм чоловіком принцом Філіпом, батьки нареченої Майкл Кентський і Марі Крістіна фон Рейбніц, герцоги Глостерські, Майкл і Кароль Міддлтони, Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз, Джеймс Міддлтон з дівчиною Еліз Тівнт та інші. Щодо принца Вільяма та Кейт Міддлтон, то їх на весіллі не було, а от принц Гаррі, щоправда, без Меган Маркл, все ж завітав на весілля родички.



Гості королівського весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images