Королівське весілля: у Великобританії вийшла заміж леді Габріелла Віндзор

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Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона
Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / www.gettyimages.com

Майже через рік після весілля принца Гаррі та Меган Маркл на поріг каплиці Святого Георгія Віндзорського замку ступила нова наречена. Нею стала леді Габріелла Віндзор – двоюрідна племінниця Єлизавети II, яка вирішила поєднати свою долю з фінансистом Томасом Кінгстоном.

Про свої заручини новоспечене королівське подружжя повідомило у серпні 2018 року, прозустрічавшись перед цим близько трьох років. Для весільної церемонії 37-річна наречена обрала білу мереживну сукню від Luisa Beccaria. Її образ доповнювала довга фата і діамантова діадема-кокошник, у якій свого часу виходили заміж її мама і бабуся. Її 44-річний чоловік в цей же час обрав елегантний чорний смокінг, смугасті штани, бежеву жилетку, блакитну сорочку з білими комірцями та ніжно-рожеву краватку.

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Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона
Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона
Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона було доволі скромним – без телетрансляції та сотень тисяч шанувальників біля замку, але на ньому зібрались найближчі родичі та друзі. Відтак, запрошеними стали королева Великобританії зі своїм чоловіком принцом Філіпом, батьки нареченої Майкл Кентський і Марі Крістіна фон Рейбніц, герцоги Глостерські, Майкл і Кароль Міддлтони, Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз, Джеймс Міддлтон з дівчиною Еліз Тівнт та інші. Щодо принца Вільяма та Кейт Міддлтон, то їх на весіллі не було, а от принц Гаррі, щоправда, без Меган Маркл, все ж завітав на весілля родички.


Гості королівського весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівське весілля Королівська сім'я Великобританія Єлизавета II Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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