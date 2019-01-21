Королівські правила довели вагітну Меган Маркл до депресії, – ЗМІ

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Королівські правила довели вагітну Меган Маркл до депресії
Королівські правила довели вагітну Меган Маркл до депресії / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська досі не може адаптуватись до стилю життя королівської родини. Від цього Меган Маркл відчуває тривогу та загрозу для своєї майбутньої дитини.

Як розповів інсайдер журналістам The Sun, дружина принца Гаррі бореться з депресією та приступами тривоги. Ймовірною причиною погіршення психологічного стану герцогині є повна ізоляція та жорсткі королівські правила. 

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Зокрема, після оголошення про стосунки з принцом Гаррі Меган Маркл видалила свої сторінки у всіх соцмережах. Тому моральну підтримку вона отримує тільки від матері та свого чоловіка. Водночас спілкування з друзями герцогиня Сассекська не може собі дозволити: боязнь витоку інформації, яка вкотре засмутить Єлизавету ІІ, змушує Меган повністю ізолюватись від колишнього життя. 

Окрім цього, шквал критики змусив Меган Маркл закрити й фейкову сторінку. Герцогиня Сассекська зробила це напередодні Різдва. Тиск з боку королівських родичів, громадськості та ЗМІ призвели до стресу, що переріс у депресію вагітної герцогині. 

Вона відчуває себе ізольованою і дуже самотньою. У Меган стільки турбот. Вона вагітна, тому повинна боротися з пильною увагою з боку громадськості. Така ситуація є вкрай стресовою для неї,
– розповів інсайдер. 

Хоч принц Гаррі намагається вберегти свою дружину від всіх можливих неприємностей, однак навіть при такій турботі Меган Маркл не почувається у безпеці. Інколи це доходить до параноїдальних проявів, тому герцогиня Сассекська не покидає палац без супроводу охорони або ж принца Гаррі.  

Меган Маркл страждає від депресії
Меган Маркл страждає від депресії / Getty Images

Варто зазначити, що додатковими стресами для вагітної Меган Маркл є конфлікт з Кейт Міддлтон, звільнення її помічників, благодійні проекти, постійні публічні виходи та скандальні заяви американських родичів. Все це вилилось у депресію, з якою дружина принца Гаррі намагається впоратись. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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