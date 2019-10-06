Королівські вболівальники: син Кейт Міддлтон і принца Вільяма став зіркою футбольного матчу

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Королівська сім'я, герцоги Кембриджські
Королівська сім'я, герцоги Кембриджські / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон і принц Вільям завітали на футбольний матч між англійськими командами "Астон Вілла" і "Норвіч Сіті". Королівське подружжя, яке сиділо з іншими вболівальниками на трибунах, взяли на матч свого старшого сина, 6-річного принца Джорджа.

Принц Джордж уважно стежив за усім, що відбулося на футбольному полі. А коли його улюблена команда "Астон Вілла" перемогла з рахунком 5:1, хлопчик бурхливо відреагував на це. 

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Папараці змогли зняти на відео реакцію сина Кейт і Вільяма. Короткий ролик підняв настрій навіть герцогам Кембриджським, тому вони вирішили опублікувати його на офіційній сторінці в інстаграмі.

 

Коротке відео, на якому принц Джордж не може стримати емоції від радості, швидко стало популярним у мережі. 

"Це наймиліше відео, яке я коли-небудь бачила", "У вас дуже красива сім'я", "У Джорджа така ж усмішка, як у його мами Кейт", "Це дуже кумедне і зворушливе відео", – пишуть шанувальники у коментарях.


Принц Джодж, принц Вільям і Кейт Міддлтон на футбольному матчі / Getty Images


Принц Джодж і принц Вільям на футбольному матчі / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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