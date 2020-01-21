Королівські заробітки: онук Єлизавети ІІ знявся в рекламі молока

Королівській родині ледь вдалося врегулювати скандал у пресі після резонансної заяви герцогів Сассекських, як черговий нащадок спровокував гарячу тему для обговорення. Старший онук Її Величності став головним героєм зйомок реклами молока на китайському телебаченні, використовуючи свій королівський статус.

У мережі з'явилися постери та рекламні ролики торгової марки Jersey Fresh Milk, яка базується в Китаї та займається виробництвом молочної продукції. Обличчям кампейну став онук королеви Єлизвавети ІІ 42-річний Пітер Філліпс, ім'я якого 15 у списку на престолонаступництво.

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Свого сина принцеса Анна намагалася вберегти від надмірної публічності та забезпечити йому спокійне життя, лишивши будь-яких офіційних титулів. Проте, як повідомляє The Sun, Пітер Філліпс все ж прагне публічності та впізнаваності.

Саме тому чоловік підкреслив свою причетність до монаршої родини у рекламі молока, у якій він постав в англійському публічному маєтку Лонгліт. Постери зі склянкою молока в палацовому інтер'єрі викликали справжній ажіотаж в мережі.



Пітер Філліпс у рекламі молока / The Sun

За ідеєю рекламної кампанії Пітер Філліпс вживає молоко Jersey Fresh Milk з дитинства. Як стверджують інсайдери, за ці зйомки він отримав десятки тисяч доларів. Британські ЗМІ запевнили, що використання королівських повноважень для продажу молочної продукції є виявом неповаги до монаршої родини.

Коли ми були дітьми, ми зазвичай проводили багато часу на молочній фермі. У Віндзорі у нас було ціле стадо джерсейських корів, ми виросли на їхньому молоці. Воно завжди було дуже смачним і більш вершковим, ніж інші види молока,

– запевнив покупців онук Її Величності в рекламному ролику.