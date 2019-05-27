Королівський блакитний: Єлизавета ІІ зачарувала ніжним образом в аеропорту Хітроу

Її Величність Єлизавета ІІ знаменита не лише своїм вмінням правити могутніми державами, але й тим, як вміло вона підбирає вбрання для тих чи інших подій. Так, днями монарх відвідала штаб-квартиру британської авіакомпанії, яка відзначала своє 100-річчя.

Королева Єлизавета ІІ стала почесним гостем на офіційному заході, що присвячувався 100-річчю знаменитої британської авіакомпанії British Airways. Урочистість відбувалася в аеропорту Хітроу, де Її Величність зустрічали співробітники, одягнені в уніформи, які переходять їм у спадщину від 1930-х років.

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Проте, що стосувалося вбрання Єлизавети ІІ, вона вирішила обрати святковий образ, в якому ще жодного разу не з'являлася на публіці. Королева одягнула традиційно монохромний "лук" небесно-блакитного кольору, який вважають королівським. На голові, як завжди, красувався стильний капелюшок оздоблений декоративними квітами.



Єлизавета ІІ / Getty Images

Руки Її Величності ховалися під білими тонкими рукавичками, а з-під пальта виднілася спідниця світлої сукні в квітковий принт. Не забула Єлизавета ІІ і про аксесуари, якими полюбляє доповнювати свій образ. На лівому плечі блищала масивна брошка, а на шиї – її улюблене намисто з перлин.



Єлизавета ІІ / Getty Images