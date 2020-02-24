Королівський блог: скільки герцоги Сассекські можуть заробити завдяки інстаграму

Після того, як Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про намір здобути фінансову незалежність, увага світової спільноти прикута до статків подружжя. Лише приголомшлива популярність особистої сторінки герцогів в інстаграмі може забезпечити їм безбідне майбутнє. Так, вартість одного спонсорського допису оцінюють у 85 тисяч фунтів стерлінгів – понад 2,5 мільйони гривень.

Рішення відійти від королівських повноважень Меган Маркл та принц Гаррі обгрунтовували бажанням досягти більшої приватності. Проте такий вчинок лише посилив інтерес громадськості до подружжя. Так, їхня особиста сторінка в інстаграмі, яку герцоги Сассекські використовували для інформування суспільства, стрімко здобула шалену популярність.

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Як повідомляє видання The Sun, згідно з аналітикою експертів, кількість фоловерів профілю зросла на десять відсотків впродовж останнього місяця. Нині сторінка герцогів Сассекських нараховує понад 11 мільйонів підписників. Така популярність на просторах соціальних мереж може цілком забезпечити потреби родини.

Лише один спонсорський допис, який з'явиться у профілі пари, може принести до сімейного бюджету 85 тисяч фунтів стерлінгів, що становить понад 2,5 мільйони гривень. Варто зауважити, що публікацію на сторінці герцогів Кембриджських оцінюють вдвічі дешевше.

Як зазначалося раніше, відповідно до рішення королеви Єлизавети ІІ, після весни 2020 року герцог і герцогиня Сассекські не зможуть використовувати слова Sussex Royal й будуть змушені перейменувати багато власних проєктів, серед яких й сторінка в інстаграмі. Подружжя, яке більше не представляє Її Величність, не буде заробляти на своїй приналежності до родини британських монархів. Тому попереду в Меган та Гаррі великий ребрендинг вже існуючих та лише започаткованих ініціатив.

Варто нагадати, що вже з квітня Меган Маркл та принц Гаррі офіційно відійдуть від королівських повноважень . На прохання королеви Єлизавети ІІ Меган Маркл та принц Гаррі прилетять до Лондона з офіційним візитом 9 березня 2020 року, востаннє виконавши свої королівські обов'язки. Разом з іншими представниками британських монархів подружжя відвідає щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності.