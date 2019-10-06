Королівський гардероб: скільки грошей витратила Меган Маркл на одяг для африканського туру

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл часто ставала жертвою критики через шалені суми, які представниця королівської сім'ї витрачає на свої щоденні образи. 2 жовтня завершився африканський тур ексакторки і принца Гаррі. Скільки цього разу коштував гардероб Меган для поїздки – читайте у матеріалі.

Журналісти декілька разів рахували вартість виходів Меган Маркл. До прикладу, під час вагітності з 6 вересня 2018 року до 11 березня 2019 року герцогиня Сассекська здійснила 75 офіційних виходів, одягнувши вбрання загальна вартість яких становить 630 тисяч доларів.

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Найчастіше суми, які витрачає Меган, перевищують витрати на гардероб герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Відтак британці критикують Маркл ще більше. Минулого року герцогиня Сассекська відправилася у тур Австралією, Фуджі, Тонга і Новою Зеландією. Тоді вартість її образів скаладала 145 тисяч доларів.

У скільки ж обійшовся гардероб Меган Маркл в африканському турі? Як повідомляє видання Daily Mail, дружина принца Гаррі витратила не більше 5 тисяч доларів.  


Меган Маркл відвідала місцевий університет під час туру Африкою / Getty Images

Герцогиня Сассекська одягала прості та зручні сукні, сорочки тощо. Крім того, Меган повторювала свої старі образи та виходила на декілька подій в однаковому одязі.

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Образ Меган Маркл від Martin Grant в Австралії та Африці / Instagram / @hrhofsussex

Наулюбленішим фасоном сукні Меган Маркл стала сорочка-плаття з поясом на талії. Модний експерт Рошель Вайт підтримала вибір ексакторки, адже таке вбрання ідеально підходить будь-якій фігурі.

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Меган Маркл / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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