Королівський "кежуал": Меган Маркл засвітилася в подертих джинсах від H&M

На діловій зустрічі зі своїм новим помічником герцогиця Сассекська постала у незвичному для членів королівської сім'ї вбранні. Однак Меган Маркл завжди віддає перевагу керуватися власним смаком, а не правилами монаршої родини.

На минулих вихідних Меган Маркл організувала приватну зустріч зі своїм новим помічником Крістіаном Джонсом. Герцогиня Сассекська обговорювала подальшу співпрацю з прес-секретарем в одному з італійських ресторанів Лондона.

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Після ділової зустрічі папараці вдалося сфотографувати повсякденний стиль 37-річної Меган Маркл. Як раніше повідомлялося, дружина принца Гаррі любить купувати одяг від брендів мас-маркету. Так, нещодавно вона відвідала свій патронаж у сукні за 25 фунтів стерлінгів від H&M.

На зустріч з новим помічником герцогиня одягнула темно-синій гольф і пальто в тон. Для дотримання образу в стилі "кежуал" вона одягнула світлі джинси з потертостями на колінах від H&M, до яких взула улюблені туфлі-човники бежевого кольору. Вагітна дружина принца Гаррі приховувала своє обличчя за сонцезахисними окулярами від бренду Вікторії Бекхем, а в її руках була велика коричнева сумка від Mulberry.



Меган Маркл в джинсах від H&M / Instagram / @royal.addicted



Герцогиня Сассекська зустрілася з новим помічником / Instagram / @royal.addicted