Королівський "кежуал": Меган Маркл засвітилася в подертих джинсах від H&M
На діловій зустрічі зі своїм новим помічником герцогиця Сассекська постала у незвичному для членів королівської сім'ї вбранні. Однак Меган Маркл завжди віддає перевагу керуватися власним смаком, а не правилами монаршої родини.
На минулих вихідних Меган Маркл організувала приватну зустріч зі своїм новим помічником Крістіаном Джонсом. Герцогиня Сассекська обговорювала подальшу співпрацю з прес-секретарем в одному з італійських ресторанів Лондона.
Читайте також: Магія чарівної Меган: герцогиня Сассекська незвичним способом допомогла знайти собаці житло
Після ділової зустрічі папараці вдалося сфотографувати повсякденний стиль 37-річної Меган Маркл. Як раніше повідомлялося, дружина принца Гаррі любить купувати одяг від брендів мас-маркету. Так, нещодавно вона відвідала свій патронаж у сукні за 25 фунтів стерлінгів від H&M.
На зустріч з новим помічником герцогиня одягнула темно-синій гольф і пальто в тон. Для дотримання образу в стилі "кежуал" вона одягнула світлі джинси з потертостями на колінах від H&M, до яких взула улюблені туфлі-човники бежевого кольору. Вагітна дружина принца Гаррі приховувала своє обличчя за сонцезахисними окулярами від бренду Вікторії Бекхем, а в її руках була велика коричнева сумка від Mulberry.
Меган Маркл в джинсах від H&M / Instagram / @royal.addicted
Герцогиня Сассекська зустрілася з новим помічником / Instagram / @royal.addicted
Вагітна Меган Маркл обирає "кежуал" / Instagram / @royal.addicted
Вибір редакції
-
Шарліз Терон у кадрі: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою в головних роляхсьогодні , 10:35
-
Майже вільні: стала відома офіційна дата розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу20 січня , 16:55
-
Чому Dan Balan погодився бути зірковим суддею "Голосу країни 9": відверте зізнання поп-співака20 січня , 13:17