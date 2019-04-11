Королівський квітень: чим особливий цей місяць для британської сім'ї

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Королівська сім'я
Королівська сім'я / Instagram / @chrisjacksongetty

Букінгемський палац готується до тривалих святкувань. Попри те, що деякі дати королівська сім'я відзначає кожного року, цьогорічний квітень все-таки стане одним із найособливіших для монаршої родини Великобританії.

З приходом справжньої теплої весни у двері Букінгемського та Кенсінгтонського палаців постукало чимало підстав для гучних святкувань. Зважаючи на всі дати, які королівська сім'я не може не відзначати, вони сміливо могли б брати відпустку і приділяти час лише один одному. Проте державні справи не чекають і монаршій родині доведеться поєднувати корисне з приємним.

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Перше шампанське королівська сім'я Великобританії відкоркувала днями, коли принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкували 14 річницю весілля.

9 квітня 2005 року син Єлизавети ІІ та британка зі знатного роду одружилися після 30 років таємного роману та осудів, які посипалися на них від близьких та незнайомців.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз
Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Getty Images

Менше, ніж через два тижні, 21 квітня королева Єлизавета ІІ святкуватиме свій 93 день народження. Також у той самий день католицький світ святкуватиме Великдень, а Її Величність – іменини. Попри те, що глава монаршої сім'ї Великобританії сповідує англіканську віру, у такий святковий день вона віддасть шану меншому відсотку британських християн і традиційно відвідає церковну службу в капличці Святого Георгія, що у Віндзорі.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Через два дні після дня народження Єлизавети ІІ королівська сім'я святкуватиме день народження наймолодшого сина герцогів Кембриджських. 23 квітня принцу Луї виповниться 1 рік. І, якщо всі попередні роки принц Вільям і Кейт Міддлтон проводили великодні канікули у своєму особняку у вузькому колі, то цього року очікується гучна вечірка з нагоди першого дня народження правнука Єлизавети ІІ.

Хрестини сина Кейт Міддлтон і Вільяма
Хрестини принца Луї / Getty Images

29 квітня герцоги Кембриджські знову стануть героями чергового святкування. Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкуватимуть "жерстяне весілля", тобто 8 річницю з нагоди одруження. Саме в цей день у 2011 році вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Кейт Міллтон і принц Вільям весілля
Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма, 29 квітня 2011 рік / Getty Images

Також, як раніше повідомлялося, квітень може стати особливим місяцем і для принца Гаррі та Меган Маркл. Якось герцогия Сассекська обмовилася про те, що їхній первісток стане квітневим. А близько місяця тому Букінгемський палац повідомив про декретну відпустку 37-річної герцогині.

Принц Гаррі і Меган Макрл
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @chrisjacksongetty

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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