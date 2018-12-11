Королівський вихід: Марго Роббі і Сірша Ронан на прем’єрному показі "Марія – королева Шотландії"

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Марго Роббі та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії"
Марго Роббі та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram/ @saoirse_ronans

Голлівудські акторки Марго Роббі та Сірша Ронан, які зіграли головні ролі в історичній картині про королеву Марію та королеву Єлизавету, відвідали європейську прем’єру фільму в Лондоні. Зірки прийшли на світський захід, де вся увага була прикута лише до них, у вишуканих сукнях світлих кольорів.

Схоже, спільно проведений час на знімальному майданчику дуже зблизив голлівудських зірок. Вони вдруге приходять на прем’єру фільму в компанії одна одної і ведуть себе, як давні подруги. Дівчата багато сміються, жартують і весело позують перед камерами.

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Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго Роббі і Сірша Ронан на європейській прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram / @instylemagazine

Для світського виходу дві королеви обрали вбрання різних стилів, однак це не стало на заваді кожній з них виглядати вишукано та неперевершено. 28-річна Марго Роббі обрала довгу сукню з глибоким декольте від Rodarte. Біле плаття в дрібний чорний горошок оздобила красива вишивка у вигляді трьох червоних троянд на талії. Яскравий акцент у вечірньому образі Марго зробила на макіяжі. Вона нафарбувала губи червоною помадою, а очі підвела на тон світлішими тінями.

Марго Роббі
Марго Роббі в сукні від Rodarte / Instagram / @vaatafilmi

Макіяж Марго Роббі
Макіяж Марго Роббі / Instagram / @margotupdate

24-річна Сірша Ронан обрала для себе справжній королівський образ. Стиль її сукні злегка нагадував дворянку з XVII століття, яка нагадувала про свою сучасність напівпрозорою тканиною. Довгий шлейф білої сукні, об’ємний рукав та закрита шия створили для Сірші ніжний і благородний образ. Яскравим акцентом у її вбранні стала кольорова вишивка на талії та грудях.

Сірша Ронан
Сірша Ронан / Instagram / @vaatafilmi

Сірша Ронан і Марго Роббі
Сірша Ронан і Марго Роббі / Instagram / @elleuk
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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