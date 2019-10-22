"Корона" 3 сезон: Netflix опублікував офіційний трейлер

Американський стримінговий сервіс Netflix презентував довгоочікуваний трейлер третього сезону серіалу "Корона" (The Crown). Стрічка вразить глядачів не лише сюжетними перипетіями, а й оновленим акторським складом. Прем'єра нового сезону відбудеться вже 17 листопада 2019 року.

Новий відеоролик 3 сезону серіалу "Корона" з'явився на офіційному ютуб-каналі Netflix 21 жовтня. Лише за одну добу його переглянули більше мільйона разів.

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Дивитись трейлер 3 сезону серіалу "Корона" онлайн:

У ролі Єлизавети II оскароносна актриса Олівія Колман зіграє сцену 25 річниці з моменту своєї коронації. Цікаво, що Оскар за найкращу головну жіночу роль Олівія Колман отримала, зігравши королеву Анну у фільмі "Фаворитка". Наразі трейлер привідкриває завісу таємничості на дві історії кохання.

Принцеса Маргарет, яку в серіалі втілює британська акторка Гелена Картер, надалі терпить жорстокість чоловіка – лорда Сноудона (Бена Деніелса), проте їй вдається сповістити свою сестру, королеву Єлизавету II, про скарги монарха на ситуацію в країні. У той час принц Чарльз, з роллю якого бездоганно справився Джош О'коннор, закохується в молоду дівчину на ім'я Камілла (Еміральд Феннел). Окрім бурхливого романтичного життя Чарльза сповнює тривога за майбутні управлінські рішення в королівстві. Додамо, що серіал "Корона" 3 сезон охоплює історичний період з 1964 по 1977 роки.



"Корона" 3 сезон: офіційний постер фільму / Netflix

Продюсер Пітер Морган, лауреат американської премії Золотий глобус, залишив за кадром ще чимало загадок та захопливих драматичних сцен. Наразі тривають зйомки четвертого сезону "Корони". Тому лишилося набратися терпіння та дочекатися офіційного виходу серіалу, який вже далеко не за горами.

Перший тизер 3 сезону серіалу "Корона":