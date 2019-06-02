Коронація Єлизавети II: як це було 66 років тому – фото

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Єлизавета II
Єлизавета II / www.gettyimages.com

2 червня 1953 року в Лондоні відбулася церемонія коронації королеви Єлизавети II, яка формально вважається наймогутнішим монархом у світі.

93-річна Єлизавета II перебуває на троні найдовше зі всіх живих монархів у світі. Вона посідала британський престол у 1952 році і є найбільш довго правлячим британським монархом в історії.

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Королевою Великобританії 27-річна Єлизавета II була проголошена 6 лютого 1952 року. У цей день помер її батько, король Георг VI. Офіційна церемонія коронації відбулася 2 червня 1953 року в Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Коронація Єлизавети II
Коронація Єлизавети II / Архівне фото

Цікаво те, що коронацію вперше транслювали по телебаченню, відтак подія стала найбільш видовищною в історії Британії XX століття. Наголосимо, що коронація – це більш релігійний захід, що символізує посвячення короля чи королеви на довічне служіння своєму народові.

Коронація Єлизавети II
Коронація Єлизавети II / Архівне фото

Адже, як відомо, у Великобританії король або королева отримають повноправне право зійти на престол відразу після смерті свого попередника. Відтак коронація немає необхідного юридичного значення.

Коронація Єлизавети II

Коронація Єлизавети II
Коронація Єлизавети II / Архівне фото

Коронація Єлизавети II
Коронація Єлизавети II / Архівне фото

Додамо, першим у черзі на королівський престол є син Єлизавети ІІ принц Чарльз. Другий у черзі – старший син Чарльза принц Вільям та його діти.

черга на британський престол
Лінія британського престолонаслідування / LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
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