24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Порожня Італія: як виглядають туристичні місця після карантину

- Читать новость на русском
Туристичні місця Італії спорожніли через коронавірус / Getty Images

Саме Італія стала тією країною Європи, у якій зафіксували найбільший спалах коронавірусу. Влада ввела карантинний режим, аби вірус не набирав обертів через скупчення людей. Так, зазвичай найбільш людні туристичні місця перетворилися на спорожнілі вулиці та площі.

Впродовж останніх десятиліть Італія залишалася одним з найулюбленіших місць для відпочинку туристів зі всього світу. Саме ця галузь набула в країні приголомшливого розвитку. Щороку Італія приймала близько 44 мільйонів людей, що приносило прибутки у десятки мільярдів доларів. 

Читайте також Коронавірус в Італії: 463 людини померли, кількість хворих зросла

Сьогодні за загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Такий спалах змусив владу ввести офіційну заборону на публічні зібрання по всій країні, масово відміняючи заплановані концерти, футбольні матчі та масштабні заходи. Від сьогодні, 10 березня, громадяни зможуть пересуватися лише на роботу та в разі надзвичайних ситуацій

Загострення епідемії коронавірусу повпливало й на туристичну галузь. Тисячі людей відмовилися від поїздок до Італії через острах за своє здоров'я. Впродовж останніх тижнів напопулярніші серед туристів міста – Рим, Венеція, Мілан – залишаються практично безлюдними. Так світова столиця моди, яка славиться своїми галереями, площами та соборами, – порожня, а заклади громадського харчування зачиняються один за одним. 

До теми Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом

У мережі ширяться фото від сміливців, готових ризикнути заради вражень. На них видно, що видатні місця, завжди переповнені туристами, спорожніли. 


Міланський собор без туристів / Фото Getty Images


Венеція без туристів / Фото Getty Images


Фонтан Треві у Римі / Фото Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan & Riddhi (@humarasafar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jacopo De Michelis (@geidiemme)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Noemi La Pera (@noemi_lpr)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ari (@tratignaenunchi)

Ватикан 

Незважаючи на те, що у Ватикані зафіксували лише один випадок захворювання, влада країни вирішила не наражати людей на небезпеку та уникнути поширення паніки у суспільстві та прогресування коронавірусу. Нещодавно, ЗМІ по всьому світу поширювали фейкові новини про те, що смертельна недуга не оминула й Папу Римського. Інформація з'явилася після його зустрічі з парафіянами. Тоді він боровся зі звичайною застудою, яку трактували як ознаки коронавірусу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 愛莉 (@1207_airi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lea (@krabbenwanderung)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALCHISA (@alchispjourney)

 

Коронавірус в Італії: 463 людини померли, кількість хворих зросла
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Подорожі Здоров'я LifeStyle Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle Ватикан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:02 Порожня Італія: як виглядають туристичні місця після карантину
Марина Джура
сьогодні 15:27 "Емма": чергова кіноекранізація останнього роману Джейн Остін
Юлія Ліпенцева
9 березня 11:51 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
9 березня 11:33 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
Юліана Вінтюк
9 березня 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук