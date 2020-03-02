Коронавірус не такий страшний, – Оля Полякова публічно прокоментувала епідемію

Слово "коронавірус" перелякало багатьох людей. Вгамувати паніку серед своїх прихильників взялась співачка Оля Полякова, яка розмістила публічне звернення на своїй фейсбук-сторінці.

Попри поради Міністерства закордонних справ відкласти свої мандрівки артистка продовжує активно подорожувати. Днями Оля Полякова побувала у Франції та вирішила розповісти прихильникам, як проходила медичний контроль в аеропорту через епідемію коронавірусу. За словами співачки, весь екіпаж літака у Парижі зустріли лікарі. Вони поміряли у кожного пасажира температуру і тільки після цього пропустили всіх в приміщення аеропорту.

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Сама Оля Полякова не розуміє паніки, яку сіють у мережі. Артистка наголосила, що коронавірус не менш загрозливий, ніж грип. Тому потрібно просто зміцнювати імунітет та часто мити руки.

Чому така страшна паніка з цього приводу, що ми знаємо про це? Хочу сказати, що коронавірус не такий страшний, як ми можемо дізнатися зі ЗМІ та соцмереж, тому що від звичайного грипу люди точно так само гинуть, від ускладнень і практично в таких кількостях, тому не варто панікувати, потрібно просто застерігатися та оберігатися,

– зазначила Оля Полякова.

Окрім цього, співачка порадила користуватись медичними масками та уникати міць великого скупчення людей. Окрему увагу Оля Полякова звернула увагу на поведінку українців, які влаштовували акції протесту на Полтавщині та кидали камінням в автобуси з евакуйованими людьми з китайського Уханя. Вона назвала ці дії дикістю

"Вірус не літає на великі відстані, ви можете заразитися, якщо на вас чхнути. Він живе на поверхні не більш трьох годин (за словами медиків, 7 годин, – LifeStyle 24), тому від нього необхідно охоронятися точно так, як від будь-якої іншої вірусної інфекції, яка теж дає ускладнення, від якої теж вмирають люди. Тому читайте про це, бо те, як ми зустрічали своїх земляків під Полтавою, закидаючи їх камінням – це дикість, це кам'яний вік", – наголосила Оля Полякова.

Евакуйовані українці з 20 лютого перебувають на обсервації у Нових Санжарах, що на Полтавщині. У жодного з них не виявили симптомів коронавірусу. Окрім цього, наразі в Україні не діагностували випадків захворювання на цю вірусну недугу.

Водночас кількість інфікованих у світі перевищила 89 тисяч. Від коронавірусу померли понад 3000 людей, здебільшого це люди похилого віку. Окрім цього, вдалось одужати після недуги 30 тисяч інфікованих. Упродовж кількох днів вірус швидко поширився Європою, а Італія стала епіцентром спалаху. Коронавірус виявили у 22 країнах.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу