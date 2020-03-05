Коронавірус та Євробачення-2020: Володимир Остапчук відзначився ганебними жартами

Вчора, 4 березня, у столичному Палаці Спорту гурт KAZKA зібрав близько дев'ять тисяч фанів. Перед виступом колективу на сцену вийшов ведучий Володимир Остапчук. Публічно він висміяв представника України на Євробачення-2018 Melovin та пожартував про спалах смертельного коронавірусу.

Українький шоумен нині перебуває під прицілом преси та шанувальників. Проте "прославлятися" Володимиру Остапчуку допомагає не лише особисте життя після розлучення з дружиною Оленою Войченк, а й гострі жарти. Так, користувачі соціальних мереж осудили його за ганебний гумор під час концерту гурту KAZKA, що відгримів у Палаці Спорту вчора, 4 березня.

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Так, Володимир Остапчук привселюдно пожартував про Євробачення-2020 та порадав прихильникам не витрачатися на квитки, адже перемогу, за його прогнозами, всерівно отримає колектив Little Big, який представить Росію на пісенному конкурсі в Роттердамі: "У цьому році взагалі, хто поїде, група Go-A? Хлопці, якщо ви мене чуєте, не беріть квитки, всі ми знаємо, що переможе група Little Big, правильно? Ніхто не сумнівається навіть зараз".

Не оминув ведучий увагою й виконавця Melovin, який представив Україну на Євробаченні-2018 з піснею Under the ladder. Жарти стосувалися образа виконавця, якого так підтримує публіка. Остапчук назвав його імідж подібним до Образа термінатора з рідким оком.

Також шоумен наголосив на епідемії коронавірусу, від якого страждає весь світ. Він поцікавився, чи є серед глядачів ті, хто повернулися з Італії чи Китаю та порадив всім відриватися на концерті KAZKA на повну, адже цей захід може стати останнім у житті фанів.

Під останнім дописом телеведучого в інстаграмі розгорівся справжній скандал, адже публіка відреагувала на його принизливі жарти миттєво. Користувачі зазначили, що такий гумор отримав схвалення глядачів, а самого Остапчука освистав весь зал: "Як розуміти те, що ви сказали на концерті KAZKA? Була про вас кращої думки. Як на мене це неправильно, що ви принизили переможців Нацвідбору", "Образив Melovin, ведучий називається. Де коректність у висловлюваннях? Думайте, що говорите про людей, які популяризують Україну, на відміну від вас", "Ну, ну, гуморист. Гумор рівня "у нас на районі"? Так для кого там Євробачення? Аби грошенят урвати. Соромно".