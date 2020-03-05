24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус та Євробачення-2020: Володимир Остапчук відзначився ганебними жартами

-
Володимир Остапчук відзначився ганебними жартами / Instagram / @vova_ostapchuk

Вчора, 4 березня, у столичному Палаці Спорту гурт KAZKA зібрав близько дев'ять тисяч фанів. Перед виступом колективу на сцену вийшов ведучий Володимир Остапчук. Публічно він висміяв представника України на Євробачення-2018 Melovin та пожартував про спалах смертельного коронавірусу.

Українький шоумен нині перебуває під прицілом преси та шанувальників. Проте "прославлятися" Володимиру Остапчуку допомагає не лише особисте життя після розлучення з дружиною Оленою Войченк, а й гострі жарти. Так, користувачі соціальних мереж осудили його за ганебний гумор під час концерту гурту KAZKA, що відгримів у Палаці Спорту вчора, 4 березня. 

Читайте також: Володимир Остапчук відреагував на скандальний допис: То мої руки, всі три

Так, Володимир Остапчук привселюдно пожартував про Євробачення-2020 та порадав прихильникам не витрачатися на квитки, адже перемогу, за його прогнозами, всерівно отримає колектив Little Big, який представить Росію на пісенному конкурсі в Роттердамі: "У цьому році взагалі, хто поїде, група Go-A? Хлопці, якщо ви мене чуєте, не беріть квитки, всі ми знаємо, що переможе група Little Big, правильно? Ніхто не сумнівається навіть зараз". 

Не оминув ведучий увагою й виконавця Melovin, який представив Україну на Євробаченні-2018 з піснею Under the ladder. Жарти стосувалися образа виконавця, якого так підтримує публіка. Остапчук назвав його імідж подібним до Образа термінатора з рідким оком. 

Також шоумен наголосив на епідемії коронавірусу, від якого страждає весь світ. Він поцікавився, чи є серед глядачів ті, хто повернулися з Італії чи Китаю та порадив всім відриватися на концерті KAZKA на повну, адже цей захід може стати останнім у житті фанів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». ᅠ Під час виступу люди освистували Остапчука. ᅠ P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. ᅠ #евровидение #євробачення

Допис, поширений Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Під останнім дописом телеведучого в інстаграмі розгорівся справжній скандал, адже публіка відреагувала на його принизливі жарти миттєво. Користувачі зазначили, що такий гумор отримав схвалення глядачів, а самого Остапчука освистав весь зал: "Як розуміти те, що ви сказали на концерті KAZKA? Була про вас кращої думки. Як на мене це неправильно, що ви принизили переможців Нацвідбору", "Образив Melovin, ведучий називається. Де коректність у висловлюваннях? Думайте, що говорите про людей, які популяризують Україну, на відміну від вас", "Ну, ну, гуморист. Гумор рівня "у нас на районі"? Так для кого там Євробачення? Аби грошенят урвати. Соромно". 

 

Коронавірус в Росії: зафіксували ще один випадок
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Євробачення 2020 Скандал Володимир Остапчук LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:01 Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни
Марта Вересюк
4 березня 15:11 Куди поїхати на 8 березня: найкращі місця в Україні
Настя Сукач
4 березня 13:46 Український Beatles і до чого тут Ані Лорак: маловідомі факти про Івасюка
Юліана Вінтюк
4 березня 13:28 Манікюр на 8 березня: який декор обрати для особливого свята
Юлія Михайлова
4 березня 12:08 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
Уляна Журба
Новини
Більше новин
Залиште відгук