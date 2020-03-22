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Коронавірус в Букінгемському палаці: заразився помічник Єлизавети ІІ

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Помічник Єлизавети ІІ заразився коронавірусом / Фото: Getty Images

Коронавірусом вже заразилися понад 303 тисячі людей по всьому світу. Серед інфікованих опинився помічник Її Величності в Букінгемському палаці. Лікарі кажуть, що він же був хворим тоді, коли в палаці була 93-річна королева.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, не обирає кого вражати. Захворів також робітник Букінгемського палацу. Королева Єлизавета ІІ разом із чоловіком принцом Філліпом відправилися в ізоляцію до Віндзорського замку, щоб уберегтися від коронавірусу. Та лікарі зазначають, що її помічник вже був хворим тоді, коли Її Величність ще перебувала у Букінгемі. Про це йдеться у виданні The Sun

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За словами джерела видання, у помічника королеви тест на Covid-19 показав позитивний результат. Проте у палаці працюють 500 людей, то ж цілком ймовірно, що хворий працівник не наближався до Єлизавети ІІ. Проте задля убезпечення від інфікування Її Величність відправилася до Віндзорського замку.

У працівника палацу був позитивний результат тесту на Covid-19 до того, як королева поїхала в Віндзор,
– йдеться в повідомленні.

Представник палацу заявив, що жодних коментарів з приводу співробітників та хворих на коронавірус у Букінгемі не буде.

Зазначимо, станом на 21 березня у Великій Британії зафіксували 5 018 випадків коронавірусу та 233 смерті від цього захворювання. Вдалося одужати 93 людям.


Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle Єлизавета II Велика Британія LifeStyle
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