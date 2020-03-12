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Коронавірусом заразився "Форест Гамп" – популярний актор Том Генкс

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Коронавірусом заразився "Форест Гамп" / Колаж 24 каналу

Знаменитий американський актор Том Генкс, відомий головними ролями у фільмах "Форест Гамп", "Врятувати рядового Раяна", "Код Да Вінчі" та багатьох інших, інфікувався коронавірусом. Захворіла також і його дружина Рита.

Про це сам артист розповів у фейсбуці. Том Генкс з дружиною Ритою перебувають в Австралії, де у них і погіршилося самопочуття.

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Подружжя скаржилося на слабкість і біль у тілі. У дружини Генкса був озноб і підвищена температура.

Щоб зробити все правильно, як зараз і потрібно, ми здали аналізи на коронавірус,
– написав Генкс.

За його словами, результат тесту – позитивний.

"Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки людей навколо", – наголосив Том Генкс.

Що відомо про Тома Генкса: коротко

Це американський актор і продюсер, йому 63 роки. У 1993 та 1994 роках двічі поспіль отримував Оскара за ролі у фільмах "Філадельфія" та "Форест Гамп". Ще за три фільми ("Великий", "Врятувати рядового Раяна" і "Вигнанець") був на Оскара номінований.

Попри величезну популярність, Генкс не страждає зоряною хворобою і живе досить скромно. У Голлівуді його вважають ідеальним чоловіком та батьком, на сторінки жовтої преси актор майже не потрапляє.

Том Генкс одружений з актрисою Рітою Вілсон, разом виховують двох дітей, Честера і Трумена. Ще Генкс має доньку й сина від першого шлюбу (з Самантою Льюїс). 

Цікавинки. Генкс колекціонує друкарські машинки та пише оповідання. При цьому принципово не користується комп'ютером. А ще Том Генкс – православний, належить до Константинопольської церкви.

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини LifeStyle Здоров'я Коронавірус Covid-19 Австралія Новини США LifeStyle Кіно
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