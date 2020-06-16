Знаменита співачка під час карантину відклала мікрофон й взяла до рук вудку. Оля Полякова відправилася на риболовлю у провокативних коротких шортах та показала свій улов, який вразив навіть чоловічу аудиторію.

Попри те, що концертна індустрія поступово виходить з карантину, Оля Полякова не поспішає повертатися на сцену. Натомість популярна співачка насолоджується розміреним ритмом життя й відпочиває в колі найближчих. З початком літнього сезону зірка не лише влаштовує купання з доньками в басейні поблизу заміського будинку, а й опановує чоловіче хобі – риболовлю. Фото з відпочинку вона опублікувала в інстаграмі.

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Оля Полякова не стала чекати на компліменти від фоловерів й сама прокоментувала кадри з величезним коропом у руках: "Я рибак від Бога". Зірковий колега співачки актор та гуморист Гарік Бірча не оминув увагою улов й залишив свій жартівливий коментар: "На Королеву ночі будь-який карась клюне".

Образ Олі Полякової

На риболовлю артистка вирушила в буденному літньому образі. Білявка обрала чорну футболку оверсайз, які приховали короткі джинсові шорти, у яких стрункі ного зірки виглядали ще довшими. Аутфіт завершило сіре спортивне взуття.

У спекотний день Полякова прихопила кепку з білими написами, а волосся залишила розпущеним. Співачка сміливо усміхалася на камеру без макіяжу на обличчі, вкотре переконуючи шанувальників у бездоганній зовнішності.



Оля Полякова на риболовлі / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на риболовлі / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на риболовлі / Фото: Instagram / @polyakovamusic