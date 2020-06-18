Українська телеведуча Катя Осадча продовжує працювати над програмою "Світське життя". Знаменитість вкотре поділилася з шанувальниками декількома світлинами зі зйомок.

Катя Осадча оприлюднила ефектні фото на особистій сторінці в інстаграмі. Також у новій публікації вона поділилася планами на літо та закликала підписників берегти себе та близьких людей.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча незмінно вражає прихильників. Вона не боїться вдаватися до експериментів і змінювати імідж. На черговій зйомці Катя позувала у короткій білій сукні з блискітками. Таке вбрання гарно підкреслило її стрункі довгі ноги. Також акцент був зроблений на декольте.

Зірка доповнила аутфіт білими туфлями-човниками на підборах та стильним білим капелюхом. Її вуха прикрашали масивні довгі сережки з камінням. Волосся Осадча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Кадр був зроблений ввечері на вулиці. Була створена затишна атмосфера, яка гарно поєднувалася із літнім вечором.



Катя Осадча позувала у блискучій короткій сукні / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на зйомках / Instagram / @kosadcha

У дописі Катя поділилася планами на літо. Вона зізналася, що працюватиме в нових умовах та сподіватиметься на краще. Також телеведуча закликала берегти себе та рідних, адже сьогодні – це дуже важливо.