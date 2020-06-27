Балерина Катерина Кухар влаштувала гарячі іспанські танці на імпровізованому паркеті поблизу Дніпра. Зірка оголила стрункі ніжки в асиметричній спідниці й показала пластичні рухи на пляжній вечірці.

Суддя проєкту "Танці з зірками" та прима-балерина Національної опери України неодноразово вражала хореографією на сцені. Проте навіть на пляжних вечірках у колі сім'ї та подруг Катерина Кухар демонструє свою витонченість та пластичність. В інстаграмі вона показала фото дискотеки під іспанські мотиви, яка днями відбулась на Трухановому острові.

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На захід, на якому зібрався зірковий бомонд українського шоу-бізнесу, балерина прийшла разом з чоловіком Олександром, сином Тимуром і донькою Анастасією. Якщо діти пари насолоджувалися відпочинком, то талановите подружжя не відмовило собі в задоволенні показати кілька па на паркеті.

Образ Катерини Кухар

Для пляжної вечірки в столиці знаменитість обрала легкий літній образ. На ній асиметрична двоколірна спідниця, яку вона поєднала з нюдовим топом на бретелях. Образ завершили золотисті босоніжки на високих підборах та насичено-червона квітка у волоссі, подібно до образу Кармен.

Образ Катерини Кухар доповнили численні прикраси та аксесуари. Вона прихопила сумочку нюдового кольору, а на оголеній шиї акцентувала численними ланцюжками.



Катерина Кухар на пляжній вечірці / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар з чоловіком на пляжній вечірці / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар з чоловіком та дітьми на пляжній вечірці / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official