Українська співачка разом із сім'єю відправилася на відпочинок в Одесу. Там вони насолоджуються сонячними літніми днями. Ірина Федишин не припиняє демонструвати стильні літні образи та хизуватися спокусливою фігурою.

Артистка поширила спекотне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зустрілася із учасницею гурту "НеАнгели" Вікою та зробила спільну світлину на тлі вечірньої Одеси.

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Співачка на морському узбережжі вирішила не лише позасмагати, а й прогулятися нічними вуличками міста, насолодитися неймовірними краєвидами. Для цього вона обирає приголомшливі літні образи, які гарно підкреслюють її струнку фігуру.

Образ Ірини Федишин

На вечірню прогулянку Ірина одягнула чорний комбінезон, що прикрашений бежевим мереживом. За допомогою такого вбрання зірка вкотре похизувалася звабливою фігурою та довгими ногами. Поєднала аутфіт із білими кедами. Волосся виконавиця вклала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма спереду. Як завжди, на її обличчі з насиченим макіяжем з акцентом на губах сяяла усмішка.

Поруч із народною улюбленицею позувала її колега по сцені Вікторія. Дівчина також виглядала неперевершено. Для прогулянки вона обрала total black look.



Ірина Федишин у чорному комбінезоні / Instagram / @irynafedyshyn