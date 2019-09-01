Коров'ячий принт: Емілі Ратажковскі демонструє стильний look

Мода на анімалістичні принти протягом останніх двох років стала шаленою. Кожного сезону змінюються хіба "тварини", забарвлення яких повторюють дизайнери у своїх нових колекціях.

Зірки у соціальних мережах також приміряють на собі актуальні тренди і показують, з чим їх можна стильно поєднати. Модель Емілі Ратажковскі відвідала Теллерайдський кінофестиваль (Telluride Film Festival), який пройшов у штаті Колорадо, разом зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

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Для заходу знаменитість підготувала стильний casual-образ з коров'ячим принтом. Дівчина одягнула біло-коричневі штани на високій посадці з жакетом. Свій "аутфіт" модель поєднала з білим кроп-топом, кросівками і чорною панамою.

Емілі завершила зручний look маленькою чорною сумкою на короткому ремені.



​Емілі Ратажковскі / Getty Images



​Емілі Ратажковскі / Getty Images



​Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



​Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata