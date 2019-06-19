Кортеж принца Вільяма і Кейт Міддлтон збив пенсіонерку: реакція королівської родини

2479 Читать новость на русском
Кортеж принца Вільяма та Кейт Міддлтон збив пенсіонерку
Кортеж принца Вільяма та Кейт Міддлтон збив пенсіонерку / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські потрапили до неприємного інциденту: їхній королівський кортеж потрапив у ДТП. Мотоцикл з правоохоронцем, який супроводжував принца Вільяма та Кейт Міддлтон, збив британську пенсіонерку.

Як повідомляє The Guardian, інцидент стався, коли герцоги Кембриджські їхали з Лондона до Віндзора. Там 17 червня відбулась знакова подія для королівської родини – церемонія нагородження Орденом Підв'язки. Однак дорогою до замку поліцейський на мотоциклі, який був учасником кортежу Кейт Міддлтон та принца Вільяма, потрапив у ДТП. 

Читайте також: Скрізь була кров, – актор Бенедикт Камбербетч на автомобілі збив пенсіонера

За інформацією ЗМІ, чоловік порушив правила дорожнього руху та виїхав на пішохідну доріжку. Правоохоронець збив 83-річну британку Ірен Мейор. Пенсіонерка зі складними травмами потрапила до лікарні. 

Жінка отримала серйозні травми і була доправлена ​​до лондонської лікарні. Зараз вона перебуває в стабільно важкому стані. Ми розслідуємо обставини цієї аварії за участю поліцейського, який супроводжував королівський кортеж,
– розповів представник поліції.

Самі герцоги Кембриджські довідались про аварію тільки після того, як прибули до Віндзорського замку. Принц Вільям та Кейт Міддлтон поквапились відреагувати на неприємний інцидент, який, за словами сестри Ірен Мейор, міг призвеcти до її смерті. Про це родичка травмованої британки розповіла виданню The Sun. Королівське подружжя відправило постраждалій квіти до госпіталю з побажаннями швидкого одужання. Не виключено, що Вільям та Кейт особисто відвідають пенсіонерку. 

"Герцог і герцогиня Кембриджські були глибоко стурбовані та засмучені, дізнавшись про цю аварію в понеділок вдень. Подружжя відправили постраждалої свої найкращі побажання і будуть підтримувати жінку і її сім'ю на всіх етапах лікування", – йдеться в офіційній заяві Кенсінгтонського палацу. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

blog_ava
Авіакатастрофа MH17 на Донбасі: офіційні імена підозрюваних
сьогодні
7287
Теги: LifeStyle Аварії та ДТП Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
сьогодні 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 510
Що потрібно для організації весілля: повний список
сьогодні 13:26 Що потрібно для організації весілля: повний список
704
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
сьогодні 09:20 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
29867
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
18 червня 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 5472
Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
18 червня 15:39 Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
648
Новини
Більше новин
Залиште відгук