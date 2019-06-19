Кортеж принца Вільяма і Кейт Міддлтон збив пенсіонерку: реакція королівської родини

Герцоги Кембриджські потрапили до неприємного інциденту: їхній королівський кортеж потрапив у ДТП. Мотоцикл з правоохоронцем, який супроводжував принца Вільяма та Кейт Міддлтон, збив британську пенсіонерку.

Як повідомляє The Guardian, інцидент стався, коли герцоги Кембриджські їхали з Лондона до Віндзора. Там 17 червня відбулась знакова подія для королівської родини – церемонія нагородження Орденом Підв'язки. Однак дорогою до замку поліцейський на мотоциклі, який був учасником кортежу Кейт Міддлтон та принца Вільяма, потрапив у ДТП.

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За інформацією ЗМІ, чоловік порушив правила дорожнього руху та виїхав на пішохідну доріжку. Правоохоронець збив 83-річну британку Ірен Мейор. Пенсіонерка зі складними травмами потрапила до лікарні.

Жінка отримала серйозні травми і була доправлена ​​до лондонської лікарні. Зараз вона перебуває в стабільно важкому стані. Ми розслідуємо обставини цієї аварії за участю поліцейського, який супроводжував королівський кортеж,

– розповів представник поліції.

Самі герцоги Кембриджські довідались про аварію тільки після того, як прибули до Віндзорського замку. Принц Вільям та Кейт Міддлтон поквапились відреагувати на неприємний інцидент, який, за словами сестри Ірен Мейор, міг призвеcти до її смерті. Про це родичка травмованої британки розповіла виданню The Sun. Королівське подружжя відправило постраждалій квіти до госпіталю з побажаннями швидкого одужання. Не виключено, що Вільям та Кейт особисто відвідають пенсіонерку.

"Герцог і герцогиня Кембриджські були глибоко стурбовані та засмучені, дізнавшись про цю аварію в понеділок вдень. Подружжя відправили постраждалої свої найкращі побажання і будуть підтримувати жінку і її сім'ю на всіх етапах лікування", – йдеться в офіційній заяві Кенсінгтонського палацу.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal