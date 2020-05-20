Кортні Кардашян показала струнку фігуру у літньому костюмі, який носитимуть усі модниці

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Карадашян" Кортні Кардашян любить тішити своїх фанатів розкутими фото. На новій світлині зірка продемонструвала на лише ефектну фігуру, а й образ, який буде особливо актуальним цього літа.

41-річна зірка соціальних мереж, ймовірно, брала участь у новій фотосесії для відомого видання Architectural Digest, у якому публікують розкішні інтер'єрні рішення та будинки знаменитостей. Саме цей журнал Кортні позначила у своєму дописі, де натякнула на можливу співпрацю з виданням.

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Не змогла світська левиця оминути й персональної фотосесії на телефон, де була зафіксована у білому стильному костюмі, що складався з мідіспідниці і топу на бретелях з гудзиками. Варто додати, що топи наразі перебувають на піку популярності, тому такий look точно потрібно пригледіти собі в магазинах, готуючись до літнього сезону. Одна з найстарших сестер Кардашян також взула стильні босоніжки з пасками.

Свій образ Кортні завершила розпущеним волоссям та ніжним макіяжем, що підкреслив переваги її обличчя. Кадр було зроблено у її маєтку, де видніється чарівний зелений газон, велика тераса, басейн та великий хол будинку.

Раніше Кортні вже публікувала декілька фотографій з її будинку, тому пропонуємо переглянути їх і вам.

Для перегляду фотографій гортайте праворуч: