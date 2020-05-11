Кортні Кокс на карантині переглядає серіал "Друзі": Не пам'ятаю сюжету

Відома американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс зізналася, що на карантині переглянула стрічку, яка принесла їй популярність, оскільки забула її сюжет. Також вона назвала свою улюблену серію.

Кортні Кокс відома за своєю роллю у серіалі "Друзі". Там вона зіграла Моніку Геллер. Днями вона дала оналйн-інтерв'ю Еллен Дедженерес, під час якого зізналася, що не пам'ятає сюжету. Зірка каже, що її часто запитують про ситком, проте вона навіть не пригадає, як відбувалися знімання.

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Єдине, що я пам'ятаю – це те, що було дуже весело, і що я дуже любила всіх тих людей, з якими працювала. Пам'ятаю, було декілька моментів з серіалу, які відображали моє реальне життя. Проте епізодів з серіалу не пам'ятаю,

– розповіла Кортні.

На карантині акторка вирішила згадати минулі часи на переглянути серіал з першої до останньої серії. Вона каже, що вже подивилася перший сезон.

Перший сезон дійсно класний. Мені дуже сподобалася серія, у якій йшлося про День подяки. Поки що це мій улюблений момент,

– зізналася Кокс.

Розмова Кортні Кокс з Еллен Дедженерес: дивіться відео онлайн