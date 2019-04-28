Кортні Кардашян показала ефектні фото з відпочинку в Єгипті

Запальна Кортні Кардашян не припиняє вражати своїх прихильників. Після райського відпочинку на Карибських островах та в Азії вона вирушила до Єгипту. Звідти зірка встигла опублікувати ефектні фото на фоні пірамід.

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кортні Кардашян активно веде свій блог у мережі. Тому попри чималу зайнятість вона не забуває про відпочинок та публікацію яскравих фото. Днями знаменитість похизувалась черговою мандрівкою в колоритну країну.

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Цього разу Кортні Кардашян обрала сонячний Єгипет. Зірка не тільки встигла поніжитись на пляжі, але й відвідала історичні місця. Зокрема, Кортні зробила чимало фото біля знаменитих єгипетських пірамід.

Для мандрівки красуня із сімейства Кардашян обрала зручне вбрання. На кадрах вона засвітилась у штанах з камуфляжним принтом, білій футболці та кросівках. Невеличка сумка та окуляри завершили її образ.

Не оминула Кортні Кардашян можливості вкотре прорекламувати свій новий проект. Кілька тижнів тому зірка створила власний сайт, на якому ділиться з прихильниками секретами догляду за собою, цікавими фактами про своє життя та родичів. Саме там, за словами Кортні Кардашян, невдовзі з'явиться детальний опис її мандрівки.