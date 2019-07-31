Кортні Кардашян похизувалася оголеними сідницями для власного блогу: фото 18+

40-річна світська левиця та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян неочікувано приголомшила шанувальників у соціальних мережах своїм оголеним фото. У такий спосіб знаменитість вирішила привернути більше уваги для свого блогу Poosh, в якому розповідає про харчування, спорт, догляд за тілом та продає різні товари.

Еротичний знімок Кортні опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" позує оголеною у басейні, а пишні груди прикриває рукою.

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40-річна світська левиця розпустила волосся на фото та відверто подивилася у камеру. У підписі вона згадала про свій сайт Poosh, відтак відвертим фото Кортні намагається розрекламувати свій блог.

Протягом перших годин знімок назбирав близько 136 тисяч вподобань та сотні коментарів, у яких шанувальники зробили компліменти природній красі жінки.

На своїй сторінці в Instagram Кортні також ділиться з підписниками провокативними знімками у купальниках та демонструє спортивну фігуру.