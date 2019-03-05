Кортні Кардашян знялася голою для свого нового проекту (18+)

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" поділилася з шанувальниками новою еротичною кампанією, яку зняла для свого майбутнього проекту. Кортні Кардашян позувала перед камерою лише з ноутбуком та з рушником на голові.

Нещодавно мережу підірвали знімки сестер Кардашян-Дженнер, на яких вони всі позували напівоголеними у яскравих прозорих сукнях. Після цього найстарша з сестер, 39-річна Кортні, заінтригувала шанувальників пікантною презентацією свого нового проекту.

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39-річна Кортні Кардашян позувала повністю оголеною у ванній кімнаті. Знаменитість сиділа на тумбі поруч з умивальником, прикриваючи інтимні частини тіла відкритим ноутбуком та горнятком, яке тримала в одній руці. Кортні прокоментувала світлину коротко, заінтригувавши своїх шанувальників, водночас повідомивши про швидку прем'єру нового проекту.