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Кортні Кокс розсекретила деталі нового епізоду "Друзів"

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Серіал "Друзі" повертається: перші деталі нового епізоду / Instagram / @courteneycoxofficial

Весь світ не припиняє обговорювати повернення "Друзів" на великий екран. Автори проєкту не розсекречують деталей зйомок, тримаючи у секреті навіть концепцію. Однак Кортні Кокс лаконічно прокоментувала вихід нового епізоду франшизи.

Сталось це під час шоу "Прогулянки з Кевіном Нілоном", що виходить на ютуб-каналі ведучого. Саме там 55-річна Кортні Кокс заявила, що у 60-хвилинному епізоді "Друзів" усі актори зберуться в одній кімнаті, щоб поділитись своїми спогадами про створення франшизи. Це буде нетипова серія, яка відкриє чимало таємниць для прихильників історії. 

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Найцікавіше, що усі ми вперше зберемося разом в кімнаті і поговоримо про серіал. Він вийде на стрімінговому сервісі HBO Max. Я неймовірно схвильована. Впевнена, ми чудово проведемо час. Я така схвильована. Ми зустрінемося, щоб все обговорити, ми будемо сидіти і згадувати про цей неймовірний досвід, який у нас був. Запуск буде фантастичним,
– розповіла Кортні Кокс. 

Акторка додала, що насправді всі зірки серіалу "Друзі" не часто збираються разом. Вперше Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Ліза Кудроу, Меттью Перрі, Девід Швіммер зібрались у будинку Кортні Кокс. А вже наступного разу зустріч організувала виконавиця ролі Рейчел Грін – Дженніфер Еністон. Саме кадр з цих посиденьок стрімко поширився у мережі. Всі актори погодились взяти участь у зйомках нового епізоду "Друзів", тому прихильники в очікуванні прем'єри. 

"Ідеальне возз'єднання для мене (воно недавно сталося, до речі, але зайняло цілу вічність)... Я не знаю, скільки років пройшло, може бути, 15, і ось ми нарешті зібралися разом і повечеряли. А збираємося ми не так часто – можливо, це було всього двічі з того часу, як закінчилися зйомки серіалу. Це було весело, ми постійно сміялися", – додала Кортні Кокс.

Дивіться уривок з шоу за участю Кортні Кокс: відео англійською

Про новий епізод "Друзів" офіційно стало відомо 22 лютого 2020 року. Тоді всі актори популярного проєкту один за одним оприлюднили спільне фото з дописом: "Це станеться". Згодом і автори франшизи підтвердили інформацію про повернення легендарних "Друзів" на екрани. Зйомки, за словами виконавчих продюсерів Кевіна Брайта, Марти Кауфман і Девіда Крейна, пройдуть на студії Warner Bros. Studio Stage 24. Вже є точна дата виходу проєкту – травень 2020 року.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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