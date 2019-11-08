Кортні вирішила піти з сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян"

Кортні Кардашян вирішила піти з відомого реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", яке принесло світову славу членам родини Кардашян–Дженнер.

Про це найстарша сестра сімейства Кардашян-Дженнер Кортні заявила в інтерв'ю виданню Entertainment Tonight. За її словами, вона хоче більше часу проводити з дітьми. Але, як інтригує дочка Кріс Дженнер, вона можливо повернеться у наступному, 18 сезоні.

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У всіх є свої пріоритети. Я хочу згадати про своїх дітей і дивовижних людей, живучи повноцінним життям. Я просто вирішила проводити більше часу з дітьми, вкладати в них більше сил і бути мамою. Але я не прощаюся,

– повідомила Кортні.

Додамо, Кортні виховує трьох дітей від екскоханого Скотта Дісіка: 10-річного Мейсона, 7-річну Пенелопу і 5-річного Рейну. Пара розійшлася після новин про численні зради чоловіка.

Клої і Кім Кардашян вирішили прокоментувати рішення Кортні піти з сімейного реаліті-шоу, яке у 2007 році створила зіркова мама Кріс Дженнер і привчила всіх членів своєї сім'ї до життя напоказ.

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На думку Клої, її старша сестра незабаром повернеться у проєкт, додавши, що Кортні хоче створити власне телешоу.

"Ми її любимо і будемо за нею сумувати. Що б вона не вирішила, в нашій родині люди постійно то приходять, то йдуть. Це як двері, яка обертаються. Кортні може піти на цьому тижні, але вона повернеться. Вони всі повертаються", – наголосила Клої.