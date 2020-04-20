Кошовий та Ткач записали комедійний трек про "дієту" на карантині: у мережі розкритикували відео

Коміки записали трек "Пузіко, як у Юзіка" та зняли кумедне відео. У пісні Євген Кошовий і Юрій Ткач поскаржилися на те, що в умовах карантину постійно їдять від нудьги. Проте не всі користувачі оцінили жарт артистів і зауважили, що більшість українців нині у скрутному становищі через безгрошів'я.

Понад місяць українці живуть в умовах карантину та вимушено залишаються вдома. Якщо одні можуть проявити силу волі та тримати своє тіло в тонусі завдяки домашнім тренуванням, то інші не відмовляють собі в гастрономічному задоволенні. Коміки Євген Кошовий і Юрій Ткач вирішили записати кавер на популярну пісню "Музика" гурту "Воплі Відоплясова", який отримав назву "Пузіко, як у Юзіка".

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Артисти зняли відео з власних домівок, яким показали свою "дієту" на карантині. Від нудьги вони "набивають пузо" їжею. "Крик душі. Будьте обережні, це може трапитись із кожним", – презентував трек Юрій Ткач на особистій сторінці в інстаграмі.

Євген Кошовий і Юрій Ткач – Пузіко, як у Юзіка: дивіться відео онлайн

Проте далеко не всі прихильники схвально оцінили жарт коміків. Користувачі соціальних мереж поспішили зауважити, що сьогодні більшість українців вимушено дотримуються ізоляції, адже через пандемію коронавірусу втратили роботу, а разом з нею і постійний дохід. Зміна матеріального становища родин позначилася й на витратах, які довелося обмежити через безгрошів'я.

Фани підкреслили, що нині не кожен може дозволити собі таке гастрономічне свято щодня: "Хлопці, поважаю вас як акторів, але "набивати пузики" більшості людей вже немає за що. Не сприймайте як грубість, але цей ролик зараз більше як знущання, а не прикол", "Візьмемо кредит, наб'ємо пузики, закінчимо карантин бомжиками", "Було б за що набити пузо".

В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла від коронавірусу, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу